Partidos de HOY en la Liga de Naciones UEFA y Concacaf: Honduras no puede fallar

Este viernes 2 de octubre habrá una intensa jornada de fútbol internacional con actividad en la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League, con partidos que concentrarán la atención de todo el mundo. En Europa destacan los enfrentamientos entre Francia e Italia y Bélgica y Turquía, mientras que en Concacaf la Selección de Honduras tendrá una cita importante frente a Martinica, en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones dentro del torneo.

Honduras vuelve a la acción ante Martinica

La Selección de Honduras volverá a la cancha este viernes cuando visite a Martinica a partir de las 6:00 de la tarde, hora hondureña, por la tercera jornada de la Concacaf Nations League. El encuentro se disputará en el estadio Pierre-Aliker, en Fort-de-France, y representa una nueva oportunidad para la Bicolor de sumar puntos importantes en su camino dentro de la Liga A. El partido podrá verse en Honduras a través de FOX.

La Bicolor llega a este compromiso con tres puntos después de sus dos primeras presentaciones en el torneo. La H comenzó con una derrota de 3-2 frente a Surinam, pero consiguió recuperarse en su siguiente partido al imponerse 1-0 como visitante sobre Jamaica. Ahora, el equipo dirigido por José Molina buscará aprovechar el enfrentamiento ante Martinica para volver a sumar de a tres y acercarse a la zona de clasificación. El conjunto caribeño todavía no ha conseguido puntos en el grupo, por lo que la Bicolor parte con la necesidad de hacer valer su experiencia y sus aspiraciones en esta tercera jornada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El panorama del grupo también hace que los otros partidos del día sean importantes para Honduras. A las 4:00 de la tarde, Surinam recibirá a Guatemala en un duelo entre dos selecciones que también buscan colocarse en una posición favorable, mientras que por la noche, a las 8:00, El Salvador se enfrentará a Jamaica. La Concacaf Nations League establece que los dos primeros equipos de cada grupo de la Liga A avanzarán a los cuartos de final. Honduras, por lo tanto, necesita continuar sumando en las 2 jornadas restantes para mantenerse en carrera y llegar a la parte decisiva del torneo.

Francia e Italia protagonizan un duelo más esperado en Europa

La jornada también tendrá un partido de gran atractivo en la UEFA Nations League. Francia e Italia se enfrentarán a las 12:45 del mediodía, hora de Honduras, en un encuentro que inevitablemente recuerda la final del Mundial de Alemania 2006, cuando la Azzurra se coronó campeona después de vencer a Francia en la tanda de penales tras un empate 1-1.

Aquella final quedó marcada por la expulsión de Zinedine Zidane durante los tiempos extra después de protagonizar el conocido incidente con Marco Materazzi. Ahora, dos décadas después de aquella noche en Berlín, Zidane dirige a la selección francesa, lo que añade un elemento particular al nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones. Cabe mencionar que a la misma hora también se jugará otro atractivo encuentro entre Bélgica y Turquía, mientras que Polonia enfrentará a Rumania y Bosnia y Herzegovina se medirá con Suecia. La actividad europea comenzará desde las 8:00 de la mañana con el partido entre Kazajistán y Moldavia. Posteriormente se disputarán los encuentros entre Chipre y Armenia y Letonia y Montenegro, antes de que la jornada entre en su tramo principal con los partidos programados para las 12:45 del mediodía. En Concacaf, la acción comenzará a las 4:00 de la tarde con el Surinam contra Guatemala. Dos horas más tarde llegará el turno de Honduras frente a Martinica, mientras que la jornada se cerrará a las 8:00 de la noche con el duelo entre El Salvador y Jamaica.

AGENDA DE PARTIDOS DE HOY 2 DE OCTUBRE