Flick sonríe: se confirma el estado de Raphinha tras dejar la selección de Brasil

Las pruebas médicas a las que se ha sometido este viernes el delantero del Barcelona, Raphael Dias 'Raphinha', en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, han descartado que el internacional brasileño esté lesionado, según han informado a EFE fuentes del club catalán.

Raphinha ha sido examinado del edema en el muslo derecho que le obligó a retirarse por precaución del amistoso en el que Brasil venció a Australia (2-4). Y el diagnóstico coincide con el que inicialmente dio la Confederación Brasileña de Fútbol: no existe lesión.

El atacante azulgrana, por tanto, estará a disposición del técnico, Hansi Flick, para el próximo partido de LaLiga que el Barcelona disputará el sábado, 10 de octubre, ante el Getafe.

Desde la concentración brasileña, el propio jugador ya tranquilizó al club asegurando que se trataba de simples molestias. Aunque el historial de lesiones que arrastra el jugador en esa zona provocaron que, por precaución, abandonara la 'canarinha' y regresara a Barcelona, evitando así desplazarse a Calcuta para disputar un amistoso ante India el próximo sábado.

Aunque las pruebas a las que se ha sometido esta mañana han sido positivas, Raphinha, que aterrizó este jueves en la capital catalana, probablemente haga trabajo específico de recuperación una vez que la plantilla azulgrana reprenda los entrenamientos el próximo lunes.

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Y es que el Bareclona afronta un intenso mes de octubre con seis partidos en apenas 16 días -contra el Getafe, Betis y Real Madrid, en LaLiga, y Galatasaray y PSG, en la Champions League- y no quiere prescindir de su jugador más en forma y que actualmente es el máximo goleador del campeonato nacional (12 tantos).