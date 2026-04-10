Bayern Múnich ya lo sabe: Real Madrid confirma el regreso más esperado para la Champions League y Arbeloa celebra

Mendy apenas ha participado en cinco encuentros esta temporada. En LaLiga, jugó contra el Betis, en el Bernabéu, el 4 de enero; y contra el Celta, en Balaídos, el 6 de marzo. También dispuso de minutos en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético, en enero, y en dos partidos de la Liga de Campeones.Fue en el segundo de estos, la ida de los octavos de final contra el Manchester City el pasado 11 de marzo, cuando se lesionó y fue sustituido al descanso. El parte médico de su dolencia: lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esta semana, el lateral completó sus primeros entrenamientos con el grupo.