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Bayern Múnich ya lo sabe: Real Madrid confirma el regreso más esperado para la Champions League y Arbeloa celebra

Real Madrid ya ha confirmado uno de los regresos más esperado para su plantilla.

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    Bayern Múnich ha recibido la noticia que puede cambiar la eliminatoria de Champions League.

     Kevyn Oseguera
2026-04-10

El regreso del lateral francés Ferland Mendy es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro frente al Girona de este viernes (21.00 horas) en el estadio Santiago Bernabéu, además de la continuidad en la lista del central brasileño Eder Militao, que regresó tras lesión la pasada jornada de Liga ante el Mallorca.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha facilitado la lista de jugadores con las que cuenta para el encuentro que abre la jornada 31 de LaLiga, informa el club blanco en su cuenta de X.

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Mendy apenas ha participado en cinco encuentros esta temporada. En LaLiga, jugó contra el Betis, en el Bernabéu, el 4 de enero; y contra el Celta, en Balaídos, el 6 de marzo. También dispuso de minutos en la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético, en enero, y en dos partidos de la Liga de Campeones.

Fue en el segundo de estos, la ida de los octavos de final contra el Manchester City el pasado 11 de marzo, cuando se lesionó y fue sustituido al descanso. El parte médico de su dolencia: lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esta semana, el lateral completó sus primeros entrenamientos con el grupo.

Arbeloa, en rueda de prensa ayer, viernes, confirmó que Militao, quien ya dispuso de minutos contra el Bayern el martes, Camavinga y Bellingham serían de la partida contra el Girona. Además, confesó que Mendy "posiblemente" podría disponer de minutos.

Siguen ausentes el belga Thibaut Courtois, con una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, y el delantero brasileño Rodrygo, afectado por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Ambos continúan sus procesos de recuperación y no entrenan todavía con el equipo.

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El equipo blanco acumula dos derrotas consecutivas contra el Mallorca (2-1) y en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich (1-2).

La lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Asencio, Fran García, Mendy, Huijsen y Fortea; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Yáñez.

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