Arbeloa se une a los reclamos sobre el pésimo trabajo del VAR y sorprende: "Difícil de entender cómo no es tarjeta roja"

Por último, negó que se trate de "confiar o desconfiar" de los arbitrajes y dejó claro que el problema radica "en lo que se está viendo" en ocasiones sobre los terrenos de juego."También nos pasó después de nuestro partido el martes, con la entrada a Kylian Mbappé, difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Son cosas que siguen sucediendo incluso con el VAR, que iba a solucionar muchas cosas. En el caso del fútbol español hace falta una explicación. Hay muchas dudas en torno a muchas decisiones. Unas semanas es roja, otras entra el VAR, otras no entra el VAR. Intento sacar lo mejor de mis jugadores, ahora pienso en el Girona y después en el Bayern Múnich", finalizó.