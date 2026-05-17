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Campeón de Europa condenado al descenso en la Premier League: así marcha la tabla

El West Ham, cada vez más cerca del Championship. Hace unos años ganó la Conference League.

Campeón de Europa condenado al descenso en la Premier League: así marcha la tabla

Solo queda una fecha para definir el descenso en la Premier League.

 Kevyn Oseguera
17 de mayo de 2026 a las 13:14

El West Ham United perdió este domingo ante el Newcastle United (3-1) en un duelo decisivo que deja a los 'hammers' con muy pocas opciones de mantener la categoría.

Podrían descender el martes si el Tottenham Hotspur suma los tres puntos ante el Chelsea a domicilio.

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El encuentro se le puso cuesta arriba desde el principio al conjunto de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez, ya que a los quince minutos los locales se adelantaron gracias a un tanto de Nick Woltemade, futbolista muy cuestionado esta temporada.

El alemán, que sumó su octavo gol en la Premier League, aprovechó un centro preciso de Harvey Barnes para rematar a placer en el área pequeña.

Cuatro minutos después, los de Eddie Howe ampliaron su ventaja con una rápida transición culminada por William Osula, que batió al portero del West Ham entre las piernas tras una acción combinativa.

En la segunda parte, Osula sentenció el duelo y completó su doblete con una buena definición tras una pared con Joe Willock.

El West Ham recortó distancias a falta de veinte minutos para el final con un golazo del argentino Taty Castellanos desde fuera del área que entró por una escuadra.

Con este resultado, el conjunto del este de Londres se queda con 36 puntos, a dos del Tottenham Hotspur, que marca la permanencia y que juega el martes ante el Chelsea.

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Si ganan los 'Spurs', se certificaría el descenso del West Ham, mientras que si empatan, quedaría prácticamente sentenciado por la diferencia de goles.

A falta de un partido, el West Ham deberá ganar en la última jornada ante el Leeds United y esperar un favor del Chelsea y del Everton, rival del Tottenham en la fecha final.

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