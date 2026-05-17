Campeón de Europa condenado al descenso en la Premier League: así marcha la tabla

Podrían descender el martes si el Tottenham Hotspur suma los tres puntos ante el Chelsea a domicilio.

El West Ham United perdió este domingo ante el Newcastle United (3-1) en un duelo decisivo que deja a los 'hammers' con muy pocas opciones de mantener la categoría.

El encuentro se le puso cuesta arriba desde el principio al conjunto de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez, ya que a los quince minutos los locales se adelantaron gracias a un tanto de Nick Woltemade, futbolista muy cuestionado esta temporada.

El alemán, que sumó su octavo gol en la Premier League, aprovechó un centro preciso de Harvey Barnes para rematar a placer en el área pequeña.

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Cuatro minutos después, los de Eddie Howe ampliaron su ventaja con una rápida transición culminada por William Osula, que batió al portero del West Ham entre las piernas tras una acción combinativa.

En la segunda parte, Osula sentenció el duelo y completó su doblete con una buena definición tras una pared con Joe Willock.

El West Ham recortó distancias a falta de veinte minutos para el final con un golazo del argentino Taty Castellanos desde fuera del área que entró por una escuadra.

Con este resultado, el conjunto del este de Londres se queda con 36 puntos, a dos del Tottenham Hotspur, que marca la permanencia y que juega el martes ante el Chelsea.