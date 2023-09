La respuesta de Cristiano Ronaldo para el que lo llama acabado, se revela ante Haaland; envía dardo a Ten Hag y Solskjaer

A lo que agregó una contundente respuesta : “Todavía tengo mucho. Todavía me gusta el fútbol, marcar goles y ganar. Dicen que estoy acabado, pero sigo demostrando que no es verdad”.

-Se revela a Haaland-

Con el último doblete, alcanzó los 34 goles en lo que va de 2023, solo dos por debajo de Haaland, que suma 36. “Fue un gran partido. Jugamos muy bien frente a un gran equipo. Empezamos muy bien, marcamos dos goles y además fue un gran partido para los aficionados. Estamos arriba en la clasificación y eso es lo que estábamos buscando. Tenemos grandes jugadores. La liga es cada vez mejor y la gente saudí se lo merece porque son grandes personas”, explicó el portugués.

Cristiano Ronaldo también envió un dardo a Ten Hag y Solskjaer: “Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida. Después de que me fui, hubo cosas en los medios sobre cómo trataba a algunos jugadores, que eran completas mentiras, tenía una relación sólida y honesta con la mayoría de ellos”.