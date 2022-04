Ex del Liverpool fulmina a Cristiano Ronaldo: ‘‘No me cae bien, se cree Dios, no me gusta como persona’’

Cristiano Ronaldo quedó en el ojo del huracán luego de su polémica reacción en la derrota del Manchester United contra el Everton (1-0). El portugués le quebró el celular a un joven aficionado cuando terminó el partido y está siendo investigado por las autoridades por supuesta agresión.

Una de las críticas más duras que recibió Cristiano fue de José Enrique, el exdefensor del Liverpool, que por medio de su cuenta de Twitter disparó contra el portugués. El español reconoció que Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero que como persona deja mucho que desear.

“Siempre lo he dicho, Cristiano no me cae bien. Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera. Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero como persona no me gusta”, aseguró Enrique, que también pasó por clubes como Villarreal y Newcastle.