Lamine Yamal, jugador del Barcelona y de la selección de España, y Rafael van der Vaart, exfutbolista de Países Bajos y del Real Madrid, han sido protagonistas de un "pique" en las últimas horas. Todo empezó después del partido de la UEFA Nations League entre Países Bajos y España disputado en Rotterdam, donde Van der Vaart criticó al joven jugador.

"Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...", disparó el ex del Madrid. La respuesta en Instagram de Lamine Yamal llegó tras el pase de España a las semifinales de la Nations League. Y es que el futbolista del Barcelona marcó un golazo y en su celebración lanzó un mensaje directo al holandés. "Pantalones cortos, un gol, un penal fallado y un lugar en las semifinales de la Liga de Naciones", escribió Lamine en redes.

La nueva respuesta de Van der Vaart

Este lunes, Van der Vaart echó más leña al fuego y le mandó otro mensaje a Lamine. "No debería preocuparse tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo de él", soltó el ex madridista en el programa Rondo de la cadena Nos.

Asimismo, el exmadridista elogió a Lamine Yamal por su golazo. "Este gol fue realmente de gran categoría. Un gol mundial, igual que el jugador", subrayó el neerlandés. Pero Van der Vaart siguió disparando: "Aún así, le aconsejaría que no se preocupe tanto por un ex jugador que está demasiado gordo y dice algo sobre él. Eso no tiene ninguna importancia". Y siguió: "Tiene 17 años. Es muy bueno, pero me molestan un poco sus gestos y tengo buenas intenciones. Cuando recibes tantos elogios a los 17 años, también empiezas a creer que el mundo entero gira a tu alrededor". Al parecer al exjugador del Real Madrid no le ha gustado para nada el mensaje de Lamine en sus redes.