Flick le saca los trapitos al sol a Ancelotti y revela en lo que tiene ventaja; Osasuna recibe respuesta del DT de Barcelona

"No tengo mucho tiempo para pensar en estos temas, me enfoco en el próximo partido. No puedo decir nada sobre ello, es cosa de la gente del club. No es algo que me corresponda", insistió ante las preguntas de los periodistas.

Este viernes, el Osasuna recurrió ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el resultado de ese encuentro al considerar que el rival cometió alineación indebida al poner en liza al defensa Íñigo Martínez, quien no había acudido a La Roja por lesión y haber disputado un encuentro cinco días después.

La entidad navarra entiende que la participación del futbolista vulneró el artículo 5 del Anexo I del Reglamento del Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA.

A este respecto, el entrenador del Osasuna, Vicente Moreno, indicó este sábado, en la rueda de prensa anterior su partido frente al Athletic Club, que "hay una normativa bastante clara" y pidió "que se cumpla".

"El club va a defender lo que cree que tiene que defender por beneficio de sus aficionados", afirmó.