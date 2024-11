El problema de James Rodríguez en la Liga Española y confirman la decisión que medita tomar: “No hay relación...”

En este caso es con Iñigo Pérez, que no pone de titular al colombiano y su amigo, Edu Aguirre , del Chiringuito ha revelado lo que sucede.

“No hay relación entre el DT del Rayo y James”, es lo que explica el periodista del famoso programa Español.

No es la primera vez que James Rodríguez tiene una relación fría con sus entrenadores, la última fue con Luis Zubeldía, entrenador del Sao Paulo FC, donde tampoco jugaba y estaba resignado apenas a entrenar.

En Real Madrid fue igual con Zidane y ahora le pasa con el Rayo Vallecano.Lo cierto es que James no aguanta más y se podría tomar una decisión final con respecto a su estadía allí muy pronto.

“No sé si tiene algo personal o no, pero la realidad es que Iñigo Pérez no ha tenido ninguna charla con James Rodríguez” detalla Edu Aguirre.

Lo que no descartan es que James de vaya de la Liga Española en enero de 2025 y en la Serie A de Italia buscarían sus servicios para que recupere su mejor forma.