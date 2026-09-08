James Rodríguez vuelve a Europa y firmaría por impensado club, según Marca

El volante colombiano James Rodríguez está a un paso de concretar su regreso al fútbol europeo para vestir la camiseta del US Avellino 1912. Según Marca, la directiva del club y el futbolista cafetero se encuentran en negociaciones muy avanzadas y todo apunta a que llegarán a un acuerdo definitivo en los próximos días. Un factor clave en las conversaciones ha sido la intervención de Alessandro Nesta, leyenda del fútbol italiano y actual director técnico del Avellino. El propio entrenador sostuvo un diálogo directo con el volante zurdo para explicarle la propuesta deportiva, una conversación que acercó considerablemente las posturas entre ambas partes.

Tras quedar libre al desvincularse del Minnesota United en la MLS de Estados Unidos, James Rodríguez evaluó distintas opciones durante este periodo de transferencias. Pese a que el mercado oficial de fichajes ya bajó el telón en la mayoría de ligas, la condición de agente libre del colombiano le permite incorporarse a cualquier institución sin ningún tipo de impedimento reglamentario. En la actualidad, las gestiones se concentran en definir los detalles financieros del contrato para ajustar las pretensiones del jugador al presupuesto de la institución de Campania. Si no surgen imprevistos de última hora, el anuncio oficial sobre el acuerdo podría realizarse muy pronto para que el mediocampista se ponga a las órdenes de Nesta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El US Avellino 1912 marcha en la quinta casilla de la tabla de posiciones en la Serie B de Italia, situándose a solo tres puntos del líder del torneo, el Palermo. Ante este panorama competitivo, la directiva ve la incorporación del volante cafetero como un impulso de jerarquía para pelear el codiciado ascenso a la primera división (Serie A).