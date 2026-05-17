La evolución del portero moderno en el fútbol

El portero ya no se queda encerrado en su área. Durante décadas, el guardameta fue una figura casi solitaria, recordado por los errores y aislado del juego que ocurría veinte metros más adelante. Hoy esa caricatura pertenece al museo. El portero contemporáneo participa en la salida del balón, marca el ritmo desde atrás y, en determinados equipos, toca el cuero más veces que algunos centrocampistas defensivos. El cambio se ha vuelto tan visible que analistas de datos, entrenadores y hasta aficionados que siguen con atención las apuestas de fútbol en plataformas de entretenimiento online estudian estadísticas que veinte años atrás habrían parecido absurdas para la posición: precisión en pases largos, intervenciones fuera del área, mapas de toques. Pep Guardiola dio el primer empujón cuando convirtió a Víctor Valdés en una pieza más del juego de posición del Barcelona. Manuel Neuer derribó la frontera definitiva con su rol de "líbero" en el Bayern de Múnich, saliendo a cortar contraataques a treinta metros del arco como si fuera un central. Y Ederson, en el Manchester City, llevó la idea al límite con un empeine derecho capaz de filtrar balones entre líneas a cuarenta metros.

Por qué los equipos necesitan un portero con los pies

La razón es estructural. El fútbol moderno presiona arriba con una intensidad que hace una década parecía suicida. Cuando un equipo defiende con cinco o seis jugadores apostados sobre la línea media rival, exige que su guardameta sepa romper esa presión con un pase preciso, no con un patadón al descampado. Si el portero falla en esa salida, el equipo entero pierde el sentido. Otros factores empujan en la misma dirección:

■ La regla del saque de meta, modificada por la IFAB en 2019, permitió recibir el balón dentro del área, lo que obligó a los porteros a participar antes en la construcción.

■ El análisis de datos convirtió cada pase del arquero en una unidad medible, expuesta y comparable contra el resto de la liga.

■ Las academias ahora forman porteros con técnica de campo desde los siete u ocho años, en lugar de aislarlos en un grupo aparte para que solo trabajen blocajes y caídas.



El resultado es una nueva generación de guardametas que llegan al primer equipo con una idea de juego que sus antecesores aprendieron, en el mejor de los casos, ya pasados los veinticinco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Más allá de los pies, una identidad visual

El cambio también tiene una capa estética. La camiseta del portero, durante años un asunto secundario relegado a una bolsa aparte, se ha convertido en objeto de culto. Diseños arriesgados, colores fluorescentes, tipografías particulares: la indumentaria del arquero dialoga con tendencias de moda actuales y se ha vuelto pieza coleccionable que los hinchas usan fuera del estadio. Algo similar ocurre con los guantes, que pasaron de un par estándar a líneas firmadas por jugadores y modelos diferenciados según el clima, el tipo de agarre y el estilo del propietario. La economía detrás de esto no es menor: el portero vende, y los fabricantes lo saben.

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