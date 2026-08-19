Flick encontró su 9: Barcelona derrotó a Al-Ahly en el Joan Gamper 2026

El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', de penalti al filo del descanso, encarriló el triunfo por la mínima del conjunto azulgrana, que en la segunda parte acusó la falta de ritmo y vio cómo el conjunto norteafricano reducía ventajas por mediación de Zizo.

El Barcelona conquistó la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, en un partido descafeinado en el que despuntó el joven ‘9’ Hamza Abdelkarim, autor del primer tanto con el que el equipo azulgrana abrió el triunfo por la mínima ante el Al-Ahly egipcio (2-1).

De inicio, sorprendió Flick dejando en el banquillo a los delanteros Anthony Gordon, que falló un penalti en la segunda mitad, y Karim Adeyemi, dos de las cuatro incorporaciones del Barça hasta la fecha.

Ya era de dominio público que el centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’, fichaje estrella de la temporada, no disputaría el encuentro al no gozar todavía de ritmo de competición. En la presentación del equipo, el madrileño saboreó el cariño del público, que le dedicó una cerrada ovación y coreó su nombre.

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Sin el ansiado ‘9’ titular que Deco debería cerrar antes del 1 de septiembre, Hamza Abdelkarim fue el punta de referencia ante su exequipo.

De hecho, la elección del Al-Ahly como rival del Gamper está directamente relacionada con el fichaje del espigado delantero norteafricano, por el que el Barça pagó 1,5 millones de euros más variables el pasado junio.

El técnico alemán también dio otro mensaje -todavía por descifrar- situando a Jules Kounde como central y a Eric Garcia de lateral.

El guion de partido siguió el rumbo previsto, con el equipo de Flick encerrando a su rival con el balón, aunque a un ritmo todavía muy bajo.

Poco a poco, el Barça se activó, ya fuera mediante la energía de Fermín López o la insistencia del capitán Raphinha, que avisaron con sus llegadas al portero egipcio Mostafa Shobeir, que en el pasado Mundial le paró un penalti a Leo Messi.

Y el gol azulgrana tardó media hora en llegar. Fue obra del exjugador del Al-Ahly, titular en el Barça, que remató en el interior del área un preciso centro de Balde.

Un gol de rematador puro de Abdelkarim, justo lo que le falta al Barça, un futbolista de 18 años que esta pretemporada ya suma cuatro dianas.

Hamza, que no lo celebró por respeto al club en el que se formó, ya puede decir que ha marcado un gol en el Spotify Camp Nou. Viendo su progresión, no es descabellado pensar en que, en el futuro, lo vuelva a hacer en un partido oficial del equipo azulgrana.

Se desmelenó el equipo de Flick tras abrir la lata. Lamine Yamal, todavía lejos de su mejor nivel físico, dio destellos de su calidad y el también canterano Xavi Espart, otro de los destacados en el primer tiempo, rozó el gol en una ocasión muy clara.