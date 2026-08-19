Bernardo fulminó a Rodri tras no fichar por el Real Madrid y Barcelona responde

El mercado de pases del verano ha encendido la chispa del Clásico español antes de lo previsto. Un día después de que el F.C. Barcelona anunciara la llegada de Rodri, el Real Madrid publicó un video con fragmentos de la entrevista de presentación de Bernardo Silva, exfutbolista del Manchester City, quien lanzó un mensaje interpretado como una clara indirecta para su excompañero. En el video, el mediocampista portugués dejó en claro lo que significa vestir la camiseta blanca tras su llegada al club.

“Jugar en un club que tiene 15 Champions League no es para todos. Entonces muy orgulloso y a darlo todo para este club”, declaró Bernardo Silva. El portugués, que llega al equipo de la capital junto a otros refuerzos como Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Carlos Espí, también recordó lo que sentía al enfrentar al Madrid cuando jugaba en Inglaterra. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Yo ya jugué ante el Madrid, cuando llegas al Bernabéu y ves las 15 Champions que te ponen ahí es muy imponente”, añadió. “Muy feliz, cuando vienes aquí y estás en esta sala, con el presidente, y te enseña todos los trofeos, ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona y muy feliz de jugar en este club”. La publicación del video ocurrió justo después de que Rodri explicara las razones de su fichaje con el Barcelona y de que el técnico José Mourinho reconociera que intentó convencer al capitán de la selección española mediante una llamada telefónica para sumarlo a su proyecto.





Un distanciamiento que viene desde Mánchester



La relación entre ambos futbolistas ya venía desgastada desde su etapa en la Premier League. Según reveló el periodista Quim Domenech en El Chiringuito: "Cuando Bernardo Silva supo que había opciones de que Rodri fichara por el Madrid... torció el gesto. No tenían la mejor relación". El portugués no deseaba compartir vestuario nuevamente con el español, y sus palabras durante la presentación reflejaron la distancia entre ambos.