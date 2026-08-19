Barcelona celebra: la fuerte postura de Julián con el Atlético tras la foto oficial

Julián Álvarez vuelve a ser tendencia y se nota que no está nada contento en el Atlético de Madrid. El delantero argentino ya no oculta su fastidio por la falta de resolución de su transferencia a Barcelona.
La Araña dijo durante el último Mundial que "lo mejor" era su salida a Cataluña, y el equipo colchonero recibió una oferta de 100 millones de euros, que fue rechazada.
Ahora, el futbolista posó para la foto oficial de la temporada que publica el club y el contraste con la del año pasado es evidente: la sonrisa que dominaba su rostro hace doce meses mutó en un gesto adusto, bigotes y una barba incipiente.
La foto integra la información provista por el club colchonero de cara a la nueva campaña. "Campeón del Mundo y de América, es un delantero versátil, rápido, habilidoso y con gran capacidad para asociarse con sus compañeros", lo define el club en otro apartado de la página. E incluye sus datos personales, su posición en el campo y... una frase llamativa: "Estoy muy contento e ilusionado. He sentido el cariño de los hinchas del Atlético desde el primer momento".
POSTURA DE JULIÁN ÁLVAREZ
Tras hacerse viral esa foto, Julián Álvarez habría informado al Atlético Madrid que no asistirá al entrenamiento de mañana después de que hoy no fue convocado para el duelo ante Málaga en el inicio de LaLiga.
Además, el argentino estaría buscando la forma de forzar su salida al Barcelona antes de que se cierre el mercado, pero Diego Simeone mantiene su postura: Julián no sale.