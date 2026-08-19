Barcelona celebra: la fuerte postura de Julián con el Atlético tras la foto oficial

Julián Álvarez vuelve a ser tendencia y se nota que no está nada contento en el Atlético de Madrid. El delantero argentino ya no oculta su fastidio por la falta de resolución de su transferencia a Barcelona. La Araña dijo durante el último Mundial que "lo mejor" era su salida a Cataluña, y el equipo colchonero recibió una oferta de 100 millones de euros, que fue rechazada.

Ahora, el futbolista posó para la foto oficial de la temporada que publica el club y el contraste con la del año pasado es evidente: la sonrisa que dominaba su rostro hace doce meses mutó en un gesto adusto, bigotes y una barba incipiente.

La foto integra la información provista por el club colchonero de cara a la nueva campaña. "Campeón del Mundo y de América, es un delantero versátil, rápido, habilidoso y con gran capacidad para asociarse con sus compañeros", lo define el club en otro apartado de la página. E incluye sus datos personales, su posición en el campo y... una frase llamativa: "Estoy muy contento e ilusionado. He sentido el cariño de los hinchas del Atlético desde el primer momento".



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POSTURA DE JULIÁN ÁLVAREZ