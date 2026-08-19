Los regalos que le dio Florentino a Bernardo en su presentación: "No es para todos"

Luego de la presentación de José Mourinho, hoy se confirmó que Bernardo Silva fue el primer futbolista de los fichajes en protagonizar su acto de presentación por el Real Madrid.

El equipo blanco utilizó el mismo método de ayer: fue privada, sin prensa y reservado totalmente a los medios oficiales del club.

En el acto el portugués firmó protocolariamente su contrato, que le vinculará al Real Madrid por las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, después de acabar su paso con el Manchester City.

Posteriormente, Bernardo posó con Florentino Pérez frente a las 15 Champions League conquistadas por el Real Madrid. Además, recibió en forma de obsequio una réplica del Estadio Santiago Bernabéu, un reloj y su camiseta.

En el acto estuvo también presente la leyenda y presidente de honor, José Martínez 'Pirri'. Bernardo Silva pudo ver un vídeo emotivo con imágenes de su trayectoria.