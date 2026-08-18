Rodri es nuevo jugador de Barcelona: el contrato que firmó y el dorsal que utilizará

El centrocampista español Rodrigo Hernandez 'Rodri', cuyo fichaje por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 se ha hecho oficial este martes, ha asegurado que el equipo azulgrana "siempre fue su primera opción" cuando decidió dejar el Manchester City. El club español pagará unos 60 millones de euros fijos más 13 en variables, según dijeron a EFE fuentes de la negociación, y Rodri ha firmado para los próximos cuatro años. Lucirá el dorsal 16, número que hereda tras un acuerdo con Fermín López (quien pasa a llevar el 7).

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. 3Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", ha afirmado en la presentación oficial como nuevo jugador de la entidad catalana. Rodri se marcha del City tras siete años en los que ha ganado cuatro títulos de la Premier League y una Champions League, la primera en la historia del club, en la que además marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán (1-0). Un año después, Rodri se coronó como el mejor futbolista del mundo al ganar el Balón de Oro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, Rodri ha tenido varios problemas físicos que le han impedido brillar con el City las dos últimas temporadas.

Sin embargo, volvió a su mejor versión en el pasado Mundial, en el que, además de ganar el título con España, fue elegido mejor futbolista del torneo. El City ha sido duro en las negociaciones, rechazando las dos primeras tentativas del Barcelona, pero siempre ha priorizado el deseo del futbolista y una vez que Rodri le comunicó que quería marcharse al equipo de Hansi Flick, llegó a un acuerdo con el Barcelona para su traspaso.