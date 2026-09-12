Tabla de la Premier League: el Chelsea tropieza ante un Hull City que sigue invicto

El Chelsea de Xabi Alonso, con 12 goles encajados en seis partidos, tiene un problema grave en defensa y este sábado volvió a relucir al igualar (2-2) contra el recién ascendido Hull City, que aún no conoce la derrota. Parecía por fin un partido plácido para los 'Blues', que ganaron el miércoles en la Carabao Cup al Leeds United por 6-3, pero los errores en defensa les condenaron a un empate insuficiente y doloroso por ser, además, en casa. El golazo de Morgan Rogers a los siete minutos, el segundo con la camiseta del Chelsea y después de dar tres asistencias contra el Leeds, quedó en nada cuando antes del descanso el Hull ya iba por delante en el marcador.

Los 'Tigers' se lo creyeron gracias a un regalo de Jorrel Hato antes de la media hora. El lateral neerlandés se comió el bote de la pelota, en un error infantil impropio de un profesional, y permitió que Mohamed Belloumi enganchara una volea a bocajarro imparable para 'Dibu' Martínez. Pocos minutos después, fue el balón parado el que dañó al Chelsea, que dejó que el Hull rematara de cabeza un córner al larguero y que después Oliver McBurnie bajara sin oposición la pelota para que Belloumi de nuevo cazara otra volea. Esa vez con un poco de fortuna, porque su remate rebotó en un defensa y engañó al 'Dibu'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Al Chelsea le quedaban más de 45 minutos por delante para reaccionar, pero solo Joao Pedro, culminando un jugadón de Cole Palmer por una banda, pudo rascar un punto.

De hecho, el Hull pudo ganar en la recta final gracias a las innumerables contras de las que gozó y que deben preocupar a Xabi Alonso. Su Chelsea marca mucho, y es el equipo que más anota de la Premier, pero también recibe mucho. Solo el Ipswich Town y el Crystal Palace han encajado más goles. El empate, unido a la derrota de la semana pasada contra el Arsenal, complica su arranque liguero y los 'Blues' son cuartos, con siete unidades. Pueden quedarse a cinco de los líderes si Manchester City y Arsenal ganan este fin de semana. El sorprendente Hull City suma dos triunfos, dos empates y es tercero con ocho puntos.