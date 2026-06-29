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Manchester City se olvida de Guardiola y anuncia el fichaje de su nuevo entrenador

Los Cityzens han oficializado la llegada de su nuevo entrenador luego de que Guardiola se despida tras una década en el club.

Manchester City se olvida de Guardiola y anuncia el fichaje de su nuevo entrenador

Pep Guardiola deja el club de la Premier League luego de una década y ya tienen a su reemplazo.
29 de junio de 2026 a las 07:37

El Manchester City anunció este lunes el fichaje del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del equipo de la Premier League hasta 2029 y tomará el testigo del técnico catalán Pep Guardiola tras una década al frente de los 'Sky Blues'.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", dijo Maresca en un comunicado difundido por el club.

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El técnico italiano vuelve así a un equipo que lo vio crecer como entrenador. En 2020, el City lo contrató para liderar al Elite Developement Squad, su facción sub-23, y dos años más tarde, en junio de 2022, regresó precisamente como uno de los asistentes de Guardiola.

"Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", aseguró Maresca. El italiano viene de dirigir al Chelsea, del que renunció en diciembre de 2025, un año después de su llegada como entrenador.

Hoy el club londinense ha afirmado, tras conocerse la noticia del fichaje por el City, que las razones de la dimisión se debieron, precisamente, a su deseo de suceder a Guardiola al frente de los 'Sky Blues'.

"En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir", escribió el Chelsea.

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En esta línea, el club londinense anunció que, en aras del "respeto mutuo", han llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City y el propio Maresca que incluye el pago de una indemnización.

"Bienvenido a casa, Enzo", dijo el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, que aseguró que el técnico italiano y el club son "la combinación perfecta".

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EFE
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Agencia EFE

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