Figura de Países Bajos pierde a su hijo en pleno Mundial y esta decisión tomó

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, continuará concentrado con el equipo nacional durante el Mundial 2026 a pesar de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal.
La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que el atacante del Liverpool permanecerá con el plantel luego de que su pareja, la modelo Noa van der Bij, sufriera la pérdida del bebé que ambos esperaban, cuando el embarazo cursaba el quinto mes.
La noticia fue confirmada por la federación neerlandesa, que explicó que la decisión de seguir con la selección fue tomada por el propio futbolista tras conversar con su pareja.
"Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios", señaló la KNVB en un comunicado.
La situación ha generado una profunda conmoción tanto dentro del seleccionado neerlandés como entre los aficionados, especialmente porque ocurre en la antesala del compromiso de dieciseisavos de final frente a Marruecos.
Fue la propia Noa van der Bij, pareja de Cody Gakpo, quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió el dolor que atraviesa la familia.
"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", escribió la modelo. Asimismo, agradeció las muestras de cariño recibidas y dedicó unas emotivas palabras a su hijo. "Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo", expresó.
Horas después, el propio Cody Gakpo confirmó la información y pidió respeto para él y sus seres queridos en este difícil momento.
"Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", publicó el delantero.
Por su parte, el seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, explicó que desde el primer momento el cuerpo técnico priorizó el bienestar del futbolista y le brindó todas las facilidades para que pudiera estar junto a su familia.
"Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia", afirmó el entrenador.
Koeman también elogió la manera en que Gakpo afrontó la situación y la decisión que tomó de continuar con el grupo. "Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: 'Quiero volver' o 'Quiero estar con mi familia'. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez", añadió.