Figura de Países Bajos pierde a su hijo en pleno Mundial y esta decisión tomó

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, continuará concentrado con el equipo nacional durante el Mundial 2026 a pesar de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que el atacante del Liverpool permanecerá con el plantel luego de que su pareja, la modelo Noa van der Bij, sufriera la pérdida del bebé que ambos esperaban, cuando el embarazo cursaba el quinto mes.

La noticia fue confirmada por la federación neerlandesa, que explicó que la decisión de seguir con la selección fue tomada por el propio futbolista tras conversar con su pareja. "Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios", señaló la KNVB en un comunicado. La situación ha generado una profunda conmoción tanto dentro del seleccionado neerlandés como entre los aficionados, especialmente porque ocurre en la antesala del compromiso de dieciseisavos de final frente a Marruecos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Fue la propia Noa van der Bij, pareja de Cody Gakpo, quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió el dolor que atraviesa la familia. "Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo", escribió la modelo. Asimismo, agradeció las muestras de cariño recibidas y dedicó unas emotivas palabras a su hijo. "Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo", expresó. Horas después, el propio Cody Gakpo confirmó la información y pidió respeto para él y sus seres queridos en este difícil momento. "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión", publicó el delantero.