Argentina tendría la ruta más fácil para llegar a la final del Mundial

Tras dar por finalizada la fase de grupos del Mundial 2026, ahora se disputan los 16avos y la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, puede empezar a hacer cuentas sobre los hipotéticos rivales que le podrían ir tocando en cada instancia según el lado del cuadro en el que quedó. La Albiceleste ya tiene certezas sobre su camino: no se enfrentaría a España, Países Bajos, Francia o Alemania hasta en una hipotética final. Brasil e Inglaterra recién le podrían aparecer en las semifinales.

Tras pasar "caminando" en su zona al ganar todos sus partidos, el equipo liderado por Leo Messi deberá enfrentar a la cenicienta del certamen, Cabo Verde, en los 16avos de final este viernes en Miami. Si Argentina avanza, en octavos se topará con el ganador del Australia vs. Egipto, para recién en cuartos medirse con un rival de nivel más alto como Colombia, Suiza, Ghana o volver a encontrarse a Argelia. La planificación permite analizar que un semifinalista por esta parte del cuadro surgirá a partir de los duelos de 16avos de Brasil-Japón, Noruega-Costa de Marfil, México-Ecuador e Inglaterra-RD Congo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Finalmente, el otro sector del cuadro que entregará un finalista contará en 16avos con los cruces de Alemania-Paraguay, Francia-Suecia, Sudáfrica-Canadá, Países Bajos-Marruecos, Portugal-Croacia, España-Austria, Estados Unidos-Bosnia y Bélgica-Senegal.

Lo que está claro es que Messi solo podrá enfrentar a Cristiano Ronaldo si sus respectivas selecciones llegan hasta el último partido del torneo, el gran sueño de muchísimos aficionados. La final del Mundial se celebrará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Previamente, el sábado 18, se jugará el partido por el tercer puesto en el Miami Stadium. "Argentina tiene la ruta más favorable entre todos los candidatos al título, y no es debate: tres posibles rivales antes de semifinales que ninguno está entre los 10 mejores del mundo. La pregunta ya no es si el camino es fácil, la pregunta es si Messi y compañía aprovecharán esta ventana histórica", explica la plataforma Claude (IA), de la tecnológica estadounidense Anthropic.

La posible agenda de Argentina hasta la final del Mundial