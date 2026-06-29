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Partidos de hoy 29 de junio en el Mundial 2026: hora y dónde ver los dieciseisavos

Este martes se continuarán disputando los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y las selecciones saben que no pueden fallar.

Partidos de hoy 29 de junio en el Mundial 2026: hora y dónde ver los dieciseisavos
29 de junio de 2026 a las 06:35

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase de máxima tensión con el inicio de los dieciseisavos de final, donde ya no hay margen de error. Este lunes 29 de junio se disputan tres cruces de alto nivel que prometen emociones fuertes donde seis selecciones buscan la clasificación a los octavos.

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El primer duelo será entre Brasil y Japón, un enfrentamiento que mezcla talento individual con disciplina táctica. La “Canarinha” aterriza en esta instancia como una de las selecciones más sólidas del torneo, mostrando poder ofensivo y regularidad, mientras que el conjunto japonés se ha consolidado como un equipo ordenado, veloz en las transiciones y con capacidad para sorprender a rivales de mayor cartel.

Más tarde será el turno de Alemania frente a Paraguay. El conjunto alemán llega con la etiqueta de favorito tras una fase de grupos con algunos altibajos, mientras que los sudamericanos se presentan como un rival incómodo, basado en una defensa compacta y en la intensidad física como principales armas.

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El tercer y último encuentro del día será entre Países Bajos contra Marruecos, en lo que muchos consideran el duelo más equilibrado de la jornada. Los neerlandeses han mostrado un rendimiento muy consistente y control del juego, mientras que Marruecos mantiene la ambición de repetir la actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Partido de HOY en el Mundial 2026 - Horario y transmisión

- Brasil vs Japón / 11:00 AM (Honduras) - Transmite: Tigo Sports.

- Alemania vs Paraguay / 14:30:00 (Honduras) - Transmite: Tigo Sports.

- Países Bajos vs Marruecos / 7:00 PM (Honduras) - Transmisión: Tigo Sports.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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