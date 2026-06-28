Periodista revela detalles de la bronca de Bielsa en televisión en vivo: "Explotó"

La periodista uruguaya Majo Paiva rompió el silencio y contó cómo vivió el tenso momento protagonizado por Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. La comunicadora explicó a El Partidazo de Cope, que la reacción del entrenador no la sorprendió, ya que había vivido una situación similar durante el debut de la Celeste ante Arabia Saudita, aunque en aquella ocasión no quedó registrada por las cámaras. Paiva aclaró que los insultos del seleccionador argentino no estaban dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo que trabajaba para la FIFA. Además, reveló que decidió disculparse con el profesional pese a no haber tenido responsabilidad en el incidente, al considerar que Bielsa seguía siendo el entrenador de la selección uruguaya.

"El tema acá es que con Arabia, ya en el debut de Uruguay, te dio esta situación, solo que la cámara no estaba. Entonces ya me la vi venir. Si en el primer partido, que empata, donde Uruguay de alguna manera en el segundo tiempo deja una buena imagen, que era el Uruguay que todos estábamos esperando ver en el Mundial, que después ya se pierde nuevamente con Cabo Verde, él estaba exacerbado y estaba molesto, ya me la vi venir con la eliminación. Dije, bueno, va a pasar algo similar. Y de alguna manera, por eso creo que estaba abstraída de verlo molesto y más allá de que se puso como se puso, quiero aclarar, esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena." La periodista también explicó que, tras el episodio, habló con el camarógrafo para ofrecerle disculpas, aunque este le manifestó que entendía perfectamente la situación y que ella no tenía ninguna responsabilidad en lo ocurrido.