Mensaje de Ancelotti a Venezuela y lo que dijo de Japón y Neymar: "Una final"

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, manifestó este domingo su solidaridad y la de su equipo para el pueblo venezolano, sacudido por dos fuerte terremotos que causaron más de 1.400 fallecidos.
Antes de abordar preguntas sobre el momento que vive la 'Canarinha', Neymar y el duelo de mañana ante Japón por los 16avos del Mundial, el técnico italiano se dirigió al país caribeño.
"Todos nosotros queremos mostrar nuestra solidaridad al pueblo venezolano que está pasando un periodo difícil, muy complicado, y queremos mostrar nuestra solidaridad", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa.
Venezuela fue sacudida por dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que tuvieron lugar el pasado miércoles y dejaron hasta ahora 1.450 fallecidos y al menos 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
Sobre el encuentro ante Japón en Houston, Ancelotti dijo que "mañana necesitamos muchas cosas, mente, corazón, ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria".
"El equipo está motivado, tiene confianza, los últimos dos partidos salieron bien y estamos preparados para todo lo que puede pasar mañana", insistió el entrenador.
"Vamos a jugar un partido dentro de un torneo importante. Para gestionar la presión tienes que enfocarte en lo que puedes hacer en el campo. Es un partido que requiere esto, contra un rival fuerte, organizado, con calidad, y necesitamos tener ideas claras", añadió.
Ancelotti también tiró de su habitual ironía sobre la alineación titular de Brasil, pero no dio pistas. "Si doy información, ustedes van a estar tranquilos para mañana. Yo voy a pensar y ustedes también tienen que pensar".
"Los jugadores que van a jugar lo saben, y los que no van a jugar no lo saben. Es una conversación individual, pero tranquilos, los que no juegan igual van a dormir bien. Mejor que el entrenador", bromeó.
Brasil, líder de su grupo, acabó en la parte del cuadro que muchos consideran más favorable respecto a la otra. "No sé, no estoy de acuerdo, pero creo que cada partido es muy difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que pensar, mucha presión. Si no lo hacemos bien, regresamos a casa", respondió el DT.
Aseguró que "estoy convencido de que hasta ahora no hay un favorito claro, puede ser que algunas selecciones lo han hecho mejor que otras en la primera fase, pero no veo a un equipo favorito claro. Creo que va a ser un Mundial bastante equilibrado y competido".
Sobre el enfrentamiento ante Japón: "Esto no es un 'mata mata', es un mata. No hay vuelta atrás. Brasil tiene la suerte de tener a jugadores muy expertos, a nivel de experiencia los jugadores saben perfectamente cómo preparar este partido", dijo,
Además recuerda la derrota sufrida en un amistoso el pasado mes de noviembre contra el cuadro nipón. "Fue una buena experiencia para ver que Japón es competitivo, de los mejores del mundo. Ganaron a Inglaterra en marzo, tenemos total respeto por ellos, y vamos a preparar el partido como una final, porque es lo que es, una final".
Por último informó sobre la situación de Neymar. "Está progresando muy bien, en la última semana ha progresado mucho, una lástima que no haya podido entrenar todo el tiempo que ha estado con nosotros. Está bastante bien, su rol en el partido depende mucho del contexto del encuentro y de la evolución".