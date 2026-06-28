Ibrahimovic vuelve a menospreciar a Panamá: "Victoria fácil"

La aventura de Panamá en la Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una nueva derrota. La escuadra canalera cayó 2-0 frente a Inglaterra en la última jornada de la fase de grupos y se despidió del torneo sin puntos y sin marcar goles, repitiendo el amargo registro que dejó en su debut mundialista de Rusia 2018. Más allá del resultado, el conjunto panameño dejó una imagen competitiva sobre el terreno de juego. Los dirigidos por el técnico canalero complicaron durante largos pasajes a una de las selecciones favoritas al título y solo vieron caer su arco después de la hora de partido. Su esfuerzo fue reconocido incluso por el entrenador inglés, Thomas Tuchel, quien destacó el rendimiento mostrado por su rival.

Quien tuvo una visión completamente distinta fue Zlatan Ibrahimovic. El exdelantero sueco calificó el triunfo de Inglaterra como una "victoria fácil" y aseguró que en ningún momento existieron dudas sobre el desenlace del compromiso disputado en Nueva Jersey. "Nunca hubo dudas de que terminarían primeros del grupo. Cumplieron con su trabajo. Fue una victoria fácil. Ahora comienza lo realmente importante para ellos. Veremos quién será su próximo rival, pero hoy aparecieron las figuras. Jude Bellingham marcó un gol y dio una asistencia, Harry Kane también anotó. Todo salió como debía", expresó Ibrahimovic al analizar el encuentro.