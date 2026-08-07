Leandro Paredes y la oferta para volver a Europa: un histórico lo quiere comprar

El argentino Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, tendría la gran posibilidad de volver al fútbol europeo durante este mercado de pases y vestir la camiseta de uno de los clubes más históricos del planeta. De acuerdo con los últimos reportes de ESPN, el Milan, que dirige el portugués Rúben Amorin, tiene preparada una oferta concreta que enviará en las próximas horas a Boca para intentar la contratación del mediocampista.

El club rossonero buscará con Amorim y la experiencia de Luka Modric renacer en la Serie A y lograr la clasificación a la Champions League 2027-28, ya que en esta próxima edición estarán ausentes.

En ese contexto, el Milan desea contar con Paredes para cumplir con los objetivos, sin mencionar que ya conoce perfectamente la liga italiana tras su paso por la Roma, Empoli, Chievo Verona y Juventus.

