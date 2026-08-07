Leandro Paredes y la oferta para volver a Europa: un histórico lo quiere comprar

El argentino Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, tendría la gran posibilidad de volver al fútbol europeo durante este mercado de pases y vestir la camiseta de uno de los clubes más históricos del planeta.
De acuerdo con los últimos reportes de ESPN, el Milan, que dirige el portugués Rúben Amorin, tiene preparada una oferta concreta que enviará en las próximas horas a Boca para intentar la contratación del mediocampista.
El club rossonero buscará con Amorim y la experiencia de Luka Modric renacer en la Serie A y lograr la clasificación a la Champions League 2027-28, ya que en esta próxima edición estarán ausentes.
En ese contexto, el Milan desea contar con Paredes para cumplir con los objetivos, sin mencionar que ya conoce perfectamente la liga italiana tras su paso por la Roma, Empoli, Chievo Verona y Juventus.
A sus 32 años, el valor de mercado del futbolista es de 5 millones de euros, según las estimaciones del sitio especializado Transfermarkt. Esa es la cifra que se plantería el conjunto italiano para intentar su incorporación.
Paredes tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2028. El campeón del mundo firmó este vínculo por tres temporadas y media en julio de 2025 tras su salida de la Roma, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados del plantel.
Cabe recordar que viene de perder la final del Mundial 2026 ante España y rápidamente se reintegró al Xeneize, que marcha séptimo del Grupo A en la liga argentina y disputa los octavos de final de la Copa Sudamericana.