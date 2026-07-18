Los fichajes más importantes del mercado europeo hasta el momento

Mientras todo el mundo se despide de la Copa del Mundo 2026, los clubes más importantes de Europa no han descansado en este receso y ya han empezado a pensar en lo que será la próxima temporada. Con la Champions League en el horizonte, además de las diferentes competencias locales, el fútbol de élite no da respiro para todos los amantes del deporte más popular de todos.

Después de todo, cada año en el que el Mundial dice presente, genera un calendario mucho más acotado para los deportistas de primer nivel, así como también para los clubes que tienen a gran parte de su plantilla afectada en el máximo torneo internacional. En otras palabras, no hay tiempo que perder en esta segunda mitad del 2026.

Es por ello que, a continuación, repasaremos los fichajes europeos más importantes hasta el momento y todo lo que se puede esperar de cada uno de ellos. ¿Qué club crees que se destacará en la próxima temporada? ¿Cuáles no estarán a la altura de lo esperado?



​​​​​​1–Marc Cucurella al Real Madrid: el lateral de la selección española y del Chelsea de Inglaterra es una de las grandes incorporaciones del Real Madrid para la próxima temporada. El equipo español busca resurgir de sus cenizas tras dos temporadas decepcionantes en donde no ha tenido ni buen juego ni resultados dentro del campo de juego.



Tras la confirmación de Florentino Pérez en la presidencia y el regreso de José Mourinho al banco de sustitutos, Cucurella buscará aportar toda su velocidad, lectura del juego y, por qué no, su perfil alto en redes sociales para cambiar la energía del conjunto merengue. ¿Será el Real Madrid capaz de volver a estar entre los favoritos en las casas de apuestas deportivas para la próxima temporada? Pronto lo descubriremos.

2–Anthony Gordon al Barcelona: si hablamos del conjunto de la capital española, es imposible no pensar en clásico rival. El conjunto catalán también ha movido el mercado de pases y se ha hecho con una de las estrellas actuales del fútbol inglés. Tras una gran temporada y un buen Mundial, Gordon llega a LaLiga para confirmar su buen momento e intentar convertirse en una leyenda.



Lo cierto es que este fichaje resuelve varias necesidades del Barcelona, ya que podrá suplir tanto la salida de su compatriota Marcus Rashford, que no extenderá su cesión, así como la partida del goleador Robert Lewandowski. Gordon puede jugar tanto de puntero por la izquierda como de delantero centro, por lo que le brindará variantes al ataque culé.

3-Ismael Saibari al Bayern Munich: otro peso gigante del fútbol europeo y eterno candidato a llevarse la Champions League también ha dado un importante golpe en el mercado contratando los servicios de una de las figuras de la sorprendente Marruecos. El delantero que ha tenido una excelente temporada en el PSV de Países Bajos, ahora tendrá su gran reto en la Bundesliga.

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Si bien para esta temporada se piensa a Saibari como un sustituto de calidad para el inglés Hary Kane, lo cierto es que las expectativas sobre el goleador marroquí son más que elevadas. ¿Podrá hacerse de un lugar dentro del primer equipo de uno de los equipos más importantes y populares del mundo?

4- Mateus Fernandes al Tottenham: tras una muy mala temporada, el equipo inglés busca recuperar su identidad con la contratación de nombres importantes para su plantilla. La llegada de una de las máximas promesas del fútbol portugués en particular y del fútbol europeo en general es un claro ejemplo de ello: a sus 21 años, Mateus Fernandes tiene todo preparado para dar el gran salto.



Más allá de haber sufrido el descenso con el West Ham, Fernandes ha logrado destacarse en un contexto adverso, abriendo paso a que muchos clubes importantes posaran su atención sobre él. De hecho, se llegó a hablar de que José Mourinho había intentado acercarlo al Real Madrid. Ahora, Fernandes será uno de los encargados de intentar la gran recuperación del Tottenham.

5-Sandro Tonali al Tottenham: sí, de nuevo el conjunto de la Premier League dice presente. Tal y como hemos comentado, tras sufrir por el descenso hasta la última fecha, uno de los últimos animadores de la Premier League quiere volver a pisar fuerte en Inglaterra y por ello ha sacudido al mercado de verano europeo.



La contratación del volante italiano se da por una cifra final superior a los 100 millones de libras si se cumplen ciertos objetivos, lo que deposita a Tonali como uno de los jugadores más caros de la historia. Para muchos, es una cifra más que sorprendente para un jugador que apenas ha demostrado una buena temporada en el Newcastle. Sin embargo, también existe un consenso alrededor de las bondades del italiano: gran parte del futuro de la selección azzurra dependerá de él.

Un mercado de grandes cifras y traspasos

Así entonces, podemos ver que los equipos más importantes han dado golpes de mercado sorprendente durante el último Mundial. Tras el cierre de la máxima competición, se espera que el mercado europeo se agilice mucho más aún. ¿Qué otros grandes nombres serán los que vistan otra camiseta en la temporada que se avecina.