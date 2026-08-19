Los mejores casinos online en España en dinero real en 2026

El casino online representa el 52,51 % del mercado de juego regulado español, por delante de las apuestas deportivas. En 2025, los 2,15 millones de jugadores activos censados por la DGOJ depositaron 4.322 millones de euros en operadores autorizados. Jugar con dinero real en España depende de una condición previa: que el operador figure en el registro de la Dirección General de Ordenación del Juego. Esta guía compara los casinos online con dinero real que cumplen ese requisito, con sus bonos, sus plazos de retirada y el tamaño real de sus catálogos.

LeoVegas Casino LeoVegas opera en España con licencia DGOJ desde 2019 y pertenece a MGM Resorts desde 2022. El registro da acceso a tres bonos de bienvenida entre los que hay que elegir uno solo, y esa elección condiciona el rollover aplicable. ● Licencias singulares: máquinas de azar (481/MAZ/1081), blackjack (480/BLJ/1081) y licencia general de Otros Juegos (368/GO/1081) ● Bono de casino: hasta 200 € en dinero real por tramos de depósito, con rollover x20 ​​​​​​● Bono de casino en vivo: hasta 200 €, con rollover x50● Depósito mínimo de 10 €, sin código promocional ● Bizum, Trustly, PayPal, tarjeta y Apple Pay disponibles como métodos de pago ● Retiradas procesadas entre 1 y 5 días laborables según el método ● Plataforma de juego responsable propia (LeoSafePlay) con test de autoevaluación, límites y autoexclusión Nuestra opinión: el rollover x20 del bono de slots está entre los más bajos del mercado español regulado. Codere Codere Online, S.A.U. tiene su domicilio en Melilla y opera bajo la licencia general de Otros Juegos 223-11/GO/A86346038/SGR. El grupo mantiene una red de salones propios en España que funciona como caja física para la cuenta online. Nuestra opinión: la vigencia de cuatro días para cumplir un rollover x30 exige un ritmo de juego alto y reduce el valor real del bono. SwiftCasino Swift Casino pertenece a Skill On Net, S.A., titular de la licencia general de Otros Juegos GO/2018/042 y de las singulares de ruleta (RLT/2019/031), blackjack (BLJ/2019/029) y máquinas de azar (MAZ/2019/063). La plataforma se centra en casino y no incluye apuestas deportivas. ◉ Catálogo declarado por el operador: más de 5.000 juegos y más de 50 proveedores ◉ Bono de bienvenida: 100 % hasta 100 € más 50 giros gratis en Book of Dead Rollover x30 calculado sobre la suma de depósito y bono, con 30 días de plazo. ◉ Las ganancias de los giros gratis quedan sujetas a un rollover x60 ◉ Apuesta máxima de 5 € por ronda mientras el bono esté activo ◉ Aplicación disponible en Google Play y App Store El bono puede cancelarse desde la cuenta para liberar el saldo de depósito Nuestra opinión: el plazo de 30 días compensa un rollover calculado sobre depósito más bono, que en la práctica duplica el importe a apostar. Casino Gran Madrid Esgaming, S.A.U. opera Casino Gran Madrid Online con licencia DGOJ desde 2011, lo que la convierte en una de las marcas de casino online más antiguas del mercado español. El operador mantiene tres salas físicas: Torrelodones, Colón (Madrid) y Torrequebrada (Benalmádena).

TonyBet

TonyBet opera en España a través de Eurobox, S.A., titular de licencias DGOJ desde 2015 y anterior operador de la marca Circus.es. La DGOJ prorrogó sus licencias singulares en 2024 y 2025.

◉Licencias generales de Otros Juegos y Apuestas, con singulares de ruleta, blackjack, máquinas de azar y apuestas deportivas de contrapartida

◉ Bono CashPlay: 100 % hasta 500 € para cuentas verificadas, hasta 150 € sin verificar

◉ Depósito mínimo de 20 € y código promocional obligatorio en el momento del ingreso.

◉ Mecánica progresiva: cada 1 % del rollover completado libera una parte proporcional del bono, acreditable al saldo real.

◉ Plazo de 7 días desde el depósito para desbloquear el importe.

◉ Bono válido solo en la categoría de slots.

◉ Elegir el bono de casino bloquea el acceso al bono de apuestas deportivas.

Nuestra opinión: el desbloqueo progresivo evita la lógica de todo o nada, aunque el multiplicador de apuesta sigue siendo el más alto de la comparativa.

Cómo elegimos los mejores casinos con dinero real

Ningún operador entra en la comparativa sin licencia DGOJ vigente y sin su dominio exacto inscrito en el registro público del regulador. A partir de ese filtro, la evaluación se apoya en datos comprobables: términos y condiciones de los bonos, plazos de cobro declarados por método de pago, licencias singulares que cubren cada tipo de juego y herramientas de control disponibles en la cuenta.



Cómo elegir un casino online con dinero real

La elección se reduce a cinco comprobaciones que pueden hacerse antes de crear la cuenta.



Licencia DGOJ y regulación

La licencia no se verifica mirando el sello del pie de página, sino consultando el dominio en el registro oficial del regulador.

⦿ Buscar el operador en el buscador de la DGOJ por dominio y no por nombre comercial.

⦿ Comprobar que el dominio exacto donde se va a jugar figura en la lista de dominios autorizados.

⦿ Confirmar la licencia general de Otros Juegos, que habilita la categoría de casino.

⦿ Revisar las licencias singulares: máquinas de azar, ruleta y blackjack se autorizan por separado.

⦿ Descartar las licencias de Malta, Curazao, Anjouan o Costa Rica como sustituto de la autorización española.

⦿ Verificar que la razón social del titular coincide con la que aparece en las condiciones generales.



Seguridad y protección de datos

El Real Decreto 176/2023 fija obligaciones que van más allá del cifrad de las comunicaciones y que se traducen en funciones concretas dentro de la cuenta de jugador.



Variedad de juegos

El tamaño del catálogo importa menos que su composición, porque cada tipo de juego depende de una licencia singular distinta y de una homologación técnica previa.

◆ Comprobar que el operador ofrece las tres categorías de casino: máquinas de azar, ruleta y blackjack.

◆ Verificar la presencia de casino en vivo, que en España se emite con crupier real y suele apoyarse en proveedores como Evolution o Playtech.

◆ Consultar el RTP publicado en la ficha de cada tragaperras, que en el mercado regulado se sitúa habitualmente entre el 95% y el 97%.

◆ Revisar el número de proveedores antes que el número de títulos, ya que un catálogo de un solo estudio limita la variedad de mecánicas.

◆ Localizar el modo demo, disponible en operadores con licencia para probar slots sin dinero real.

◆ Descartar los recuentos de juegos publicados por webs de terceros, que rara vez coinciden entre sí



Métodos de pago y rapidez de retiro

El plazo de cobro depende del método elegido y de si la cuenta ya está verificada, no de la política general del casino.



La retirada debe realizarse a un medio de pago a nombre del titular de la cuenta, y algunos operadores aplican una aprobación manual que añade hasta 24 horas laborables al plazo anunciado.



Atención al cliente

El soporte se evalúa por sus canales y su horario real, no por la promesa de disponibilidad permanente.

■ Comprobar la existencia de chat en vivo y su horario exacto, que en varios operadores no cubre las 24 horas.

■ Verificar la atención en español y la existencia de un correo específico para documentación de verificación.

■ Localizar el teléfono de atención, obligatorio para consultas sobre juego seguro.

■ Revisar el procedimiento de reclamación: la queja se dirige primero al operador, que dispone de un mes para responder.

■ Conocer la vía de escalado ante la DGOJ, disponible si la respuesta no llega o no satisface al jugador.

■ Descartar los operadores cuyo único canal de contacto es un formulario web sin plazo de respuesta.

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Cómo jugar con dinero real paso a paso

El recorrido entre el registro y el primer cobro incluye tres pasos obligatorios en el mercado español regulado.



Registro y verificación (KYC)

El formulario de alta exige datos que el operador contrasta con registros oficiales antes de habilitar la cuenta.

Varios operadores aplican límites a las cuentas sin verificar: TonyBet reduce el bono de casino de 500 € a 150 €, y Codere fija un depósito máximo de 150 € hasta completar el proceso.



Primer depósito y bono

El bono no siempre se acredita solo, y el momento de activarlo determina si llega a aplicarse.

☑ Comprobar el depósito mínimo exigido por la promoción, que oscila entre 10 € y 20 € según el operador.

☑ Introducir el código promocional durante el depósito cuando el operador lo requiere, como en el caso de TonyBet.

☑ Aceptar la promoción en el pop-up de registro en operadores como Codere, donde rechazarla dos veces bloquea el acceso al bono.

☑ Reclamar el bono antes de empezar a jugar con los fondos depositados, condición habitual en los términos de Skill On Net.

☑ Anotar la fecha de caducidad, que va de 4 días en Codere a 30 días en Swift Casino,

☑ Respetar el límite de apuesta máxima por ronda mientras el bono esté activo, fijado en 5 € en varios operadores.

Retirar tus ganancias

La solicitud de cobro se tramita desde la caja del casino y pasa por comprobaciones que pueden alargar el plazo anunciado.

Cancelar el bono desde la cuenta libera el saldo procedente del depósito y permite retirarlo sin cumplir el requisito de apuesta, opción disponible en SwiftCasino.

Los mejores juegos de casino con dinero real

El casino online generó 893 millones de euros de GGR en 2025, el 52,51 % del mercado regulado español. El reparto interno explica qué juegos concentran la actividad real: las máquinas de azar suponen el 69,11 % de esa cifra, la ruleta en vivo creció un 9,66 % y la ruleta convencional cayó un 13,24 %. Cada categoría depende de una licencia singular distinta, de modo que un operador puede ofrecer slots sin disponer de mesas.

Tragaperras (slots)

Las máquinas de azar son la categoría dominante del casino español y la que más creció en 2025, con un aumento del 30,78 % respecto al año anterior.

◆ El RTP teórico figura en las reglas del juego y en el mercado regulado suele situarse entre el 95 % y el 97%.

◆ La volatilidad determina la frecuencia de premios: alta implica pagos escasos y grandes, baja implica pagos frecuentes y pequeños.

◆ Las slots contribuyen al 100% del rollover en la mayoría de los bonos de casino.

◆ Los botes progresivos acumulan aportaciones de varios operadores y reducen el RTP base del juego.

◆ La configuración previa de sesión es obligatoria antes de abrir una tragaperras en operadores con licencia española.

◆ Los títulos de Play'n GO, Pragmatic Play, Playtech y del estudio español MGA aparecen en la mayoría de los catálogos con licencia DGOJ.



Ruleta

La ruleta se autoriza mediante licencia singular independiente y su rentabilidad para el jugador depende del número de casillas cero de la mesa.



Blackjack

El blackjack ofrece la ventaja de la casa más baja del casino cuando se aplica la estrategia básica, aunque su peso en el mercado español retrocedió un 1,21 % en 2025.

✦ La estrategia básica reduce la ventaja de la casa a cerca del 0,5 % en las reglas habituales.

✦ El pago del blackjack a 3:2 conserva ese margen, mientras que el pago a 6:5 lo empeora de forma considerable.

✦ El número de barajas y la obligación del crupier de plantarse en 17 blando modifican el resultado esperado.

✦ La apuesta de seguro tiene un valor esperado negativo en todas las configuraciones estándar.

✦ El blackjack aporta alrededor del 20 % al rollover, lo que lo convierte en una mala elección para liberar un bono.

✦ El conteo de cartas no funciona en las versiones con generador de números aleatorios, donde la baraja se reinicia en cada mano.



Casino en vivo

El casino en vivo es el único formato que crece entre los juegos de mesa del mercado español, con un avance del 9,66 % en la ruleta en directo durante 2025.



Los proveedores de software

El estudio que firma un juego determina más que su estética. En el mercado regulado español, cada título debe superar una homologación técnica previa antes de aparecer en el catálogo de un operador con licencia, y esa certificación cubre el generador de números aleatorios con una validez de diez años.



La consecuencia práctica es que un mismo juego mantiene el RTP anunciado en todos los operadores con licencia DGOJ que lo distribuyen: la ficha del juego indica el mismo porcentaje en LeoVegas, en Codere o en Casino Gran Madrid, porque el certificado depende del proveedor y no de la sala.



El mejor casino con dinero real por categoría

​​​​​​Ningún operador de la comparativa lidera en todos los apartados, y la elección depende de qué variable pese más en cada perfil de juego.



Los bonos de los casinos con dinero real

Los bonos de bienvenida estuvieron prohibidos en España entre 2021 y 2024. La sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de abril de 2024, anuló los apartados 1 y 3 del artículo 13 del Real Decreto y devolvió a los operadores con licencia la posibilidad de promocionarse ante nuevos clientes.



Bono de bienvenida

El importe anunciado en portada es la parte menos relevante de la oferta, porque la estructura del bono determina cuánto dinero llega a ser retirable.

▹ El porcentaje se aplica sobre el primer depósito y se detiene en el tope anunciado, de forma que un 200 % hasta 200 € exige depositar 100 € para alcanzar el máximo:

▹ Varios operadores reparten el bono entre casino y apuestas deportivas, como Codere con su división al 50 %

▹ TonyBet vincula el importe al estado de verificación de la cuenta: 500 € verificada, 150 € sin verificar.

▹ El formato CashPlay de TonyBet libera el bono por tramos del 1 % del rollover completado, en lugar de bloquearlo hasta el final.

▹ LeoVegas obliga a elegir entre tres bonos incompatibles: slots, casino en vivo o apuestas deportivas.

▹ El código promocional resulta obligatorio en TonyBet y prescindible en LeoVegas, Codere y SwiftCasino.

▹ La ganancia máxima convertible en dinero real está limitada a 500 € en Codere y a una vez el importe del bono en Casino Gran Madrid.

Bono sin depósito

El bono sin depósito acredita saldo o giros gratis tras el registro y la verificación, sin ingresar dinero propio.



Condiciones (rollover)

El rollover indica cuántas veces hay que apostar el importe antes de convertirlo en saldo retirable, y su base de cálculo cambia el resultado por completo.

■ Sobre el bono: un bono de 100 € con rollover x30 exige apostar 3.000 €, como en Codere.

■ Sobre depósito más bono: un depósito de 100 € con bono de 100 € y rollover x30 exige apostar 6.000 €, como en SwiftCasino.

■ La contribución por juego modifica el avance real: slots al 100 %, ruleta entre el 20 % y el 25 %, blackjack alrededor del 20%.

■ El plazo de cumplimiento va de 4 días en el bono de casino de Codere a 30 días en SwiftCasino:

■ La apuesta máxima permitida durante el rollover se fija en 5 € por ronda en varios operadores, y superarla anula el bono.

■ Solicitar una retirada antes de completar el requisito cancela el bono y las ganancias generadas con él.

■ Cancelar el bono desde la cuenta libera el saldo procedente del depósito en operadores como SwiftCasino.

Un bono con rollover x40 sobre 200 € obliga a apostar 8.000 € en un plazo de dos semanas, cifra que sitúa la promoción fuera del alcance de un jugador con presupuesto moderado.



Métodos de pago en los casinos con dinero real

Los operadores con licencia DGOJ trabajan en euros y con medios de pago identificados a nombre del titular de la cuenta. La cobertura varía entre plataformas: no todos los métodos de depósito sirven para retirar, y solo los operadores con red física propia permiten mover dinero en efectivo.



Aplicaciones móviles de casino con dinero real

Google Play admite aplicaciones de juego con dinero real desde 2021, siempre que el operador acredite su licencia española ante la plataforma. En iOS la descarga pasa exclusivamente por la App Store, y los operadores que no figuran en las tiendas distribuyen su archivo APK desde su propio dominio .es.



Ventajas y desventajas de jugar con dinero real

El juego con dinero real abre funciones que el modo demo no reproduce, y al mismo tiempo somete al jugador a un margen matemático que no desaparece con la experiencia.



Una ruleta europea con una ventaja del 2,70 % devuelve una pérdida esperada de 2,70 € por cada 100 € apostados, y esa proporción se aplica sobre el volumen total jugado, no sobre el importe depositado. Un bono de 100 € con rollover x30 mueve 3.000 € en apuestas, lo que sitúa la pérdida esperada por encima del propio bono en la mayoría de los juegos.



Errores comunes al jugar con dinero real

Los fallos más frecuentes tienen consecuencias medibles: un bono anulado, un cobro bloqueado o una cuenta suspendida.

◆ Depositar antes de verificar la cuenta. TonyBet reduce el bono de casino de 500 € a 150 € en cuentas sin verificar y Codere limita el depósito a 150 € hasta completar el proceso.

◆ Aceptar el bono sin comprobar la base de cálculo. Un rollover x30 sobre depósito más bono duplica el volumen a apostar frente al mismo x30 aplicado solo al bono.

◆ Superar la apuesta máxima durante el rollover. Varios operadores fijan el tope en 5 € por ronda y anulan el bono junto con las ganancias en caso de incumplimiento.

◆ Solicitar una retirada con el bono activo. La operación cancela el bono y elimina las ganancias asociadas antes de completar el requisito .

◆ Intentar liberar el bono en mesas. La ruleta aporta entre el 20 % y el 25 % al rollover y el blackjack alrededor del 20 %, frente al 100 % de las slots.

◆ Usar un medio de pago a nombre de un tercero. El operador rechaza la retirada, ya que la titularidad debe coincidir con la del jugador.

◆ Confundir una licencia extranjera con la autorización española. Las licencias de Malta, Curazao o Anjouan no habilitan al operador para dirigir su oferta a residentes en España.

◆ Registrarse en un dominio no autorizado. El registro de la DGOJ recoge los dominios exactos de cada operador, y la versión internacional de una marca queda fuera de esa lista.

◆ Abrir cuentas en varios operadores para ampliar el margen de depósito. El sistema de límites conjuntos aprobado en junio de 2026 suma los ingresos de todas las plataformas por jugador.

◆ Aumentar la apuesta después de una racha de pérdidas. Cada giro de una tragaperras se resuelve con un generador de números aleatorios independiente del resultado anterior.



Casino con dinero real vs casino gratis

El modo demo reproduce el funcionamiento del juego con saldo ficticio, sin transacción ni ganancia patrimonial.



Impuestos sobre las ganancias en un casino en España

Las ganancias obtenidas en un casino online tributan en el IRPF como ganancias patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales.

El importe a declarar es el resultado neto del año, y la obligación de presentar declaración depende del resto de rentas del contribuyente.

■ Con rendimientos del trabajo superiores a 22.000 € anuales, cualquier ganancia de juego debe incluirse sin importar su cuantía.

■ Si el juego constituye la única fuente de ingresos, la obligación aparece a partir de 1.600 € de ganancia neta anual.

■ Las freebets, los cashbacks y las ganancias procedentes de bonos entran en el cómputo del beneficio neto.

■ Las pérdidas de juego no reducen el salario ni los rendimientos de alquiler, porque el límite de compensación es el importe de las ganancias.

■ Los premios de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE siguen un régimen distinto, con un gravamen especial del 20 % sobre el exceso de 40.000 €.

■ El historial de depósitos y retiradas de la cuenta de juego sirve como justificación documental del cálculo.

​​​​​El cálculo del resultado neto anual y su encaje en la declaración conviene contrastarlo con un asesor fiscal, ya que la situación varía según el resto de rentas y la comunidad autónoma de residencia.

Seguridad y licencia DGOJ en España

Solo los operadores con licencia vigente pueden organizar y comercializar juego dirigido a residentes en España, y el registro público del regulador identifica a cada titular con su razón social, sus licencias y sus dominios autorizados.



Casinos con licencia extranjera desde España

Un operador con licencia de Malta, Curazao, Anjouan o Costa Rica puede resultar accesible desde España sin figurar en el registro de la DGOJ.



Juego responsable

Las herramientas de control forman parte de las obligaciones del título habilitante y se activan desde la propia cuenta de juego.

➢ La autoexclusión bloquea el acceso a un operador concreto durante el periodo elegido por el jugador.

➢ La inscripción en el RGIAJ suspende las cuentas en todos los operadores con licencia española de forma simultánea.

➢ Los límites de depósito diario, semanal y mensual se reducen con efecto inmediato y se aumentan solo tras un plazo de espera.

➢ La configuración previa de la sesión fija un techo de gasto y de tiempo antes de abrir una tragaperras:

➢ Los jugadores catalogados con comportamiento de riesgo quedan excluidos de las promociones y de los programas de cliente privilegiado.

➢ Los operadores no pueden dirigir actividades promocionales a personas de entre 18 y 25 años.

➢ Cada operador debe designar un responsable de juego seguro y formar a su personal en esta materia.



Nuestra opinión sobre los casinos con dinero real

Ninguno de los cinco operadores analizados ofrece una promoción de bienvenida cuyo valor esperado resulte positivo para un depósito moderado: los importes más altos vienen con los multiplicadores más exigentes, y los rollover calculados sobre depósito más bono duplican el volumen a apostar. El bono de LeoVegas con x20 sobre slots es el único que se acerca a una condición razonable, y el de Casino Gran Madrid con x40 y ganancia limitada a una vez el importe es el menos aprovechable pese a anunciar un 200 %.



Las diferencias que sí importan a medio plazo son otras. La red física de Codere y Casino Gran Madrid permite ingresar y cobrar en efectivo, servicio que ningún operador puramente digital reproduce. El casino en vivo es el único formato de mesa que crece en España, y las mesas emitidas desde salas reales aportan un elemento que las versiones con generador de números aleatorios no ofrecen. El catálogo, en cambio, dejó de ser un criterio útil: a partir de 1.500 títulos, la diferencia entre operadores es estadística, no práctica.

Preguntas frecuentes sobre los casinos online en dinero real



¿Es seguro jugar con dinero real en España?

Es seguro en los operadores que figuran en el registro de la DGOJ con su dominio autorizado. Estos operadores mantienen los fondos de los jugadores separados de los suyos, someten su software a homologación previa y responden ante el regulador en caso de reclamación.

¿Cuál es el mejor casino online con dinero real?

LeoVegas ofrece el rollover más bajo de la comparativa con un x20 en slots, SwiftCasino el plazo más amplio con 30 días para liberar el bono, y Casino Gran Madrid la única opción de cobrar en efectivo en sala física. TonyBet anuncia el importe más alto, 500 €, con el multiplicador más exigente.



¿Cómo retiro mis ganancias?

La solicitud se realiza desde la caja del casino con la cuenta ya verificada mediante DNI o NIE. El cobro debe dirigirse a un medio de pago cuya titularidad coincida con la del jugador, y varios operadores exigen el mismo método utilizado en el depósito. Los monederos electrónicos y PayPal procesan el pago en un plazo de horas, las tarjetas en 24 a 48 horas y las transferencias entre uno y cinco días laborables.



¿Hay casinos con dinero real sin depósito?

Sí. Casino Gran Madrid acredita 30 € en saldo de casino o en giros gratis tras el registro y la verificación, sin ingresar dinero propio. Estos bonos aplican requisitos de apuesta más altos que los de depósito, con multiplicadores que llegan al x60 sobre las ganancias, y limitan el importe máximo retirable.

¿Los casinos con dinero real son legales en España?

Sí, desde 2012. La Ley 13/2011 habilita la explotación de juego online a los operadores con licencia de la DGOJ, y el casino cuenta con licencia general de Otros Juegos más licencias singulares de ruleta, blackjack y máquinas de azar.

¿Puedo jugar desde el móvil?

Sí. Google Play admite aplicaciones de juego con dinero real de operadores con licencia española desde 2021, y en iOS la descarga pasa por la App Store. Codere y SwiftCasino distribuyen su aplicación en ambas tiendas, mientras que TonyBet funciona a través del navegador móvil. Los bonos, los límites y el catálogo son idénticos en aplicación y navegador.