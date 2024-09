United se hunde y este es el puesto que ocupa: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

El Tottenham ahondó en la herida del Manchester United con una victoria contundente (0-3) que sacó los colores al equipo de Erik ten Hag, incapaz de despegar en la Premier League, con cuatro pinchazos en seis jornadas y envuelto en una crisis de juego alarmante que podría poner en cuestión la labor de un técnico que no consigue enderezar el rumbo de su equipo.

Nada funciona en ‘Los Diablos Rojos’. Los brotes verdes que consiguió Ten Hag tras ganar la Copa de la Liga de 2023 y la Copa de Inglaterra de 2024 parece que son historia. En la Premier League no termina de arrancar y parece que no hay dudas de que este año, y ya van once desde su último título en 2023, de que tampoco habrá alirón. Las deficiencias son muchas y los desajustes constantes. Mucho tendrá que mejorar el United si quiere dar la vuelta a un inicio realmente pésimo.

Y eso que mostraba pequeños síntomas de recuperación. Edulcoró su mal arranque con una victoria (0-3 ante el Southampton) y un empate (0-0 frente al Crystal Palace) consecutivos. Sin embargo, volvió al fango tras enseñar otra vez su rostro más tétrico, con nombres destacados por sus actuaciones desastrosas con Diogo Dalot a la cabeza.

El lateral zurdo del United fue un auténtico caos en la primera parte. Marcus Rashford también se apuntó un tanto negativo en los 45 minutos iniciales en los que se decidió todo. Dentro de la mala tarde general del United, sólo se salvó Alejandro Garnacho, casi el único junto a André Onana con capacidad para maquillar las vergüenzas de su equipo.

Mientras, el Tottenham llegó a Old Trafford en plena fase de recuperación, porque tampoco ha empezado bien el curso con tres pinchazos en cinco duelos. Su victoria la pasada jornada contra el Brentford (3-1) alivió sus penas y otros tres puntos, y más ante un posible rival directo por Europa, eran muy importantes para el conjunto londinense.

Muy pronto, el United comenzó a romperse. Concretamente, a los tres minutos, cuando Rasford perdió la pelota cerca del centro del campo. Se la robó Micky van de Ven, que salió en estampida hacia la portería de Onana. Con una potencia impresionante, el central neerlandés llegó hasta la línea de fondo, echó la pelota hacia el corazón del área y por allí apareció Brennan Johnson para abrir el marcador con un disparo certero.