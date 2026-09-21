Messi presentó la camiseta especial que usará en su despedida con Argentina

Leo Messi publicó este lunes un video en sus redes sociales para mostar cómo será la camiseta que usará en su partido despedida con la selección argentina durante la fecha FIFA entre septiembre y octubre. "Último partido... Una camiseta para toda la vida", escribió el delantero de 39 años mediante su cuenta oficial de Instagram, donde ya registra más de 500 millones de seguidores.

La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y despertó miles de comentarios en la previa a un encuentro muy especial. Unas de las reacciones con más likes fue la del brasileño Neymar, quien respondió con un emoji de aplausos. En el modelo exhibido por Messi se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado y en el fondo se aprecia el Sol de Mayo, el icónico emblema que tiene la bandera argentina. Tras confirmar su retiro de la Albiceleste, Leo jugará por última vez con el equipo nacional durante un amistoso contra Benín, pactado para el próximo 6 de octubre en el Monumental. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Para dicho encuentro, fueron convocados los campeones del mundo de Qatar 2022 y participarán de la despedida del capitán. Entre ellos, estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, entre otros. Se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto. Las entradas comenzarán a venderse este martes a través de la plataforma Deportick y habrá miles de hinchas en la fila virtual intentando conseguir su boleto para el partido.

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