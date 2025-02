Messi dejaría el Inter Miami para cumplir su último sueño: “Yo puedo decir que vuelve al Barcelona, está decidido”

Leo Messi arrancó una nueva temporada en la MLS con su futuro por los aires. El argentino tiene contrato vigente en el Inter Miami hasta el próximo mes de diciembre y por ahora no hay negociaciones para una posible renovación.

Sin embargo, el deseo de Messi sería otro. Cabe recordar que hace unos meses aseguró que “siempre está la idea de volver a Barcelona. Se extraña la vida en Cataluña. Tuvimos que irnos, pero mis hijos son de ahí y yo viví toda mi vida en ese lugar. Dejamos muchas cosas”.

La renovación con el Inter no está asegurada y Messi eválua los pasos a seguir, entre los que está la posibilidad de regresar al FC Barcelona. El factor determinante es la cercanía del Mundial 2026, en el cual debería participar con la selección argentina y defender el título.

“A mí me gustaría que Messi viviera en Miami cuando se retire, pero, él me ha dicho que sólo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el escudo que lleva en la pierna y hasta en su botella de agua”, expresó David Beckham hace unos días en el Foro Económico de Davos.