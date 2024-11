La respuesta de Mourinho sobre el Balón de Oro más polémico de Messi: “¿Fue un robo? cuando Cristiano gana nunca...”

Sky, entrevistado por Rio Ferdinand, habló The Special One sobre un premio que en el 2010 disparó por primera vez a corto plazo los señalamientos sobre France Football.

“¿El Balón de Oro 2010? No me gusta decir que fue un robo. ¿Quién lo ganó? ¿Messi? Entonces, no hay robo. Pero Wesley ganó el triplete, fue ganador de la Champions League y creo que llegó a la final del Mundial en esa misma temporada, así que debió haber estado al menos en el TOP 3. En la última generación, cuando Cristiano y Messi ganan el Balón de Oro nunca es un robo”, reflexionó Mourinho dejando claro que estuvo bien el premio dado al argentino.

Aquel 2010, Messi ganó los mismos títulos que Iniesta y Xavi, menos el Mundial de Sudáfrica. En contraparte Wesley Sneijder, dirigido por Mou, fue pletórico. Consiguió el triplete con Inter Milan y metió a Países Bajos a la final de la Copa del Mundo.