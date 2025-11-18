Mundial 2026: quedaron en tercer lugar en 2018 y ganaron 7-0 para clasificar a su cuarta Copa del Mundo consecutiva

<b>Bélgica </b>aprovechó el trámite y la fragilidad de <b>Liechtenstein </b>para lograr una victoria esperada y sellar definitivamente el pasaporte para el <b>Mundial 2026</b>, la decimoquinta fase final que alcanzan en su historia los 'diablos rojos', la cuarta consecutiva.Aprovechó el combinado de Rudi Garcia la escasa resistencia de un rival que ha perdido todos sus partidos para alcanzar el objetivo que tuvo a tiro en la pasada fecha y que se le escapó por no pasar del empate ante <b>Kazajistán</b>. No fue el caso. <b>Liechtenstein </b>es aún más débil.