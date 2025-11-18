Internacionales

Mundial 2026: quedaron en tercer lugar en 2018 y ganaron 7-0 para clasificar a su cuarta Copa del Mundo consecutiva

Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein para sellar su clasificación a su cuarta Copa del Mundo consecutiva.

    Bélgica se clasifica a su cuarta Copa del Mundo consecutiva tras golear 7-0 en su último partido. (FOTOS: EFE)
2025-11-18

Bélgica aprovechó el trámite y la fragilidad de Liechtenstein para lograr una victoria esperada y sellar definitivamente el pasaporte para el Mundial 2026, la decimoquinta fase final que alcanzan en su historia los 'diablos rojos', la cuarta consecutiva.

Aprovechó el combinado de Rudi Garcia la escasa resistencia de un rival que ha perdido todos sus partidos para alcanzar el objetivo que tuvo a tiro en la pasada fecha y que se le escapó por no pasar del empate ante Kazajistán. No fue el caso. Liechtenstein es aún más débil.

El jugador del Manchester City Jeremy Doku no dejó escapar la ocasión para protagonizar un notable lucimiento personal, clave para el triunfo en un partido que encarriló el atacante del Club Brujas Hans Vanaken para cabecear a la red un pase de Youri Tielemans en el minuto cinco.

Después, en cuanto Liechtenstein bajó la resistencia sentenció Bélgica con un doblete de Doku antes del descanso. En el minuto 34, con un tiro raso pegado al palo después de un pase de Alexis Saelemaerkes y siete minutos después en una estupenda acción individual tras interceptar un mal pase de la defensa visitante.

La avalancha se acentuó en la segunda parte y en siete minutos se ensañó con el conjunto de Konrad Funfstuck. Brandon Mechele, a pase de Charles De Ketelaere, hizo el cuarto y tres después, en el 55 Saelemaekres firmó el quinto tras recibir un balón de Tielemans.

De Ketelaere hizo el sexto y el séptimo. El primero, en el 57, con asistencia de Doku y el otro, en el 59, de Thomas Meunier.

