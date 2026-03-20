Real Madrid vs Atlético EN VIVO: hora y cómo ver el derbi madrileño por Disney+ con Tigo

El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en una nueva edición del derbi madrileño, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga de España, en un duelo que promete emociones intensas y que puede ser determinante en la lucha por el título.

El compromiso se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, este domingo 22 de marzo a las 2 de la tarde en Honduras, donde el conjunto blanco intentará hacer valer su localía ante un rival que históricamente le compite de tú a tú en este tipo de escenarios.



El derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá disfrutarse por ESPN activando Disney+ Premium a través de Mi Tigo App, este domingo 22 de marzo a las 2:00 p.m.

En la tabla de posiciones, ambos equipos llegan instalados en la zona alta del campeonato. El Real Madrid se mantiene como uno de los principales candidatos al título con 66 puntos, mientras que el Atlético de Madrid no le pierde pisada y sabe que un triunfo en el derbi podría acercarlo aún más a la cima del torneo, tienen 57 unidades en el cuarto puesto.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo merengue apostaría por un sistema ofensivo con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en ataque. La posible alineación sería con Lunin en portería; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen y Carreras en defensa; Tchouaméni en el mediocampo, acompañado por Valverde y Pitarch; con Güler como enlace; y en punta Mbappé junto a Vinícius.



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Por su parte, el conjunto colchonero mantendría su clásico 4-4-2, con nombres importantes como Julián Álvarez y Alexander Sorloth en ofensiva. La alineación probable sería con Musso en el arco; Molina, Pubill, Hancko y Ruggeri en defensa; Giuliano, Llorente, Koke y Lookman en el mediocampo; dejando en ataque a Sorloth junto a Julián Álvarez.

Para este compromiso, ambos equipos podrían presentar algunas bajas sensibles, lo que añade un componente extra de incertidumbre a un partido que ya de por sí suele definirse por detalles.



Los clientes Tigo podrán seguir el Real Madrid vs Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo a las 2:00 p.m. por ESPN, disponible en su servicio de TV y mediante Disney+.

Más allá de la tabla y las estadísticas, el derbi madrileño siempre se juega con una carga emocional especial. La rivalidad histórica entre ambos clubes convierte cada enfrentamiento en un espectáculo aparte, donde el orgullo de la capital española está en juego.

Así, el Santiago Bernabéu se prepara para una noche vibrante, en la que Real Madrid y Atlético de Madrid no solo disputarán tres puntos, sino también el honor de quedarse con uno de los duelos más apasionantes del fútbol mundial.