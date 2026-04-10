A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Girona EN VIVO hoy por la Liga Española

El delantero Vladyslav Vanat, hombre gol con diez dianas, ha dicho adiós al curso por la lesión tendinosa en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió contra el Villarreal.Abel Ruiz, su sustituto, podría tener su primera titularidad liguera en once meses: no ha tenido continuidad entre la falta de rendimiento y las lesiones y ha sido muy señalado por la afición, pero el lunes se fue ovacionado.El defensa Daley Blind también se retiró lesionado y es duda porque continúa con molestias. Míchel admitió en la previa que "no es baja segura, pero es difícil que llegue" y el también defensa Alejandro Francés podría regresar al once.<b>- Alineaciones probables:</b><b>Real Madrid:</b> Lunin; Alexander-Arnold o Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran García o Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga; Mbappé y Vinícius.<b>Girona:</b> Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Alejandro Francés, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Abel Ruiz.<b>Árbitro: </b>Javier Alberola (Comité Castellano-Manchego)<b>Estadio:</b> Santiago Bernabéu, de Madrid.<b>Hora: </b>21.00 horas en España /2:00 de la tarde Honduras<b>Transmite: </b>Sky Sports y ESPN para EEUU