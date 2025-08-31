Internacionales

Tabla de posiciones de la Premier League: Liverpool sigue imparable, City recibe duro golpe y el equipo que no puede ganar

City no la pasa nada bien, Liverpool sigue sin conocer la derrota y el peor equipo en el inicio de la Premier League: tabla de posiciones.

    Liverpool es líder solitario en la Premier League de Inglaterra.
La Premier League nunca deja de sorprendernos, está llena de sorpresas y resultados emocionantes. En el primer lugar, el Liverpool no conoce la derrota bajo el mando de Arne Slot en la actual temporada de la liga inglesa.

Este domingo, lograron su tercera victoria consecutiva, venciendo 1-0 al Arsenal con un impresionante gol de Dominik Szoboszlai. Con esta victoria, los Reds siguen invictos y se mantienen en lo más alto de la tabla con 9 puntos, tras tres partidos disputados.

Por otro lado, en un resultado inesperado, Brighton sorprendió al Manchester City al ganar 2-1. La derrota deja a los Citizens deja un mal sabor de boca, ya que solo han podido ganar uno de las primeras tres fechas. Ahora, el equipo de Pep Guardiola ocupa la decimosegunda posición con 3 puntos.

Además, West Ham logró una importante victoria, goleando 3-0 al Nottingham Forest. Este triunfo deja a los Hammers en el puesto 16, con 3 unidades, mientras que Forest, a pesar de la derrota, se queda en el puesto 9 con 4.

En la parte superior de la tabla, Liverpool lidera de manera solitaria con 9 puntos, seguido de Chelsea, que con 7 puntos también mantiene un buen arranque. Arsenal y Tottenham están en la pelea por los primeros lugares, con 6 puntos, aunque los Spurs tienen una diferencia de goles inferior a los Gunners.

En el fondo de la tabla, Wolverhampton es actualmente el peor equipo de la Premier League, sigue sin puntos y sin conocer la victoria tras perder sus tres partidos, mientras que el Fulham ocupa la penúltima posición con 2 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

