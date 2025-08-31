Tabla de posiciones de la Premier League: Liverpool sigue imparable, City recibe duro golpe y el equipo que no puede ganar

Este domingo, lograron su tercera victoria consecutiva, venciendo 1-0 al Arsenal con un impresionante gol de Dominik Szoboszlai . Con esta victoria, los Reds siguen invictos y se mantienen en lo más alto de la tabla con 9 puntos, tras tres partidos disputados.

La Premier League nunca deja de sorprendernos, está llena de sorpresas y resultados emocionantes. En el primer lugar, el Liverpool no conoce la derrota bajo el mando de Arne Slot en la actual temporada de la liga inglesa.

Por otro lado, en un resultado inesperado, Brighton sorprendió al Manchester City al ganar 2-1. La derrota deja a los Citizens deja un mal sabor de boca, ya que solo han podido ganar uno de las primeras tres fechas. Ahora, el equipo de Pep Guardiola ocupa la decimosegunda posición con 3 puntos.

Además, West Ham logró una importante victoria, goleando 3-0 al Nottingham Forest. Este triunfo deja a los Hammers en el puesto 16, con 3 unidades, mientras que Forest, a pesar de la derrota, se queda en el puesto 9 con 4.

En la parte superior de la tabla, Liverpool lidera de manera solitaria con 9 puntos, seguido de Chelsea, que con 7 puntos también mantiene un buen arranque. Arsenal y Tottenham están en la pelea por los primeros lugares, con 6 puntos, aunque los Spurs tienen una diferencia de goles inferior a los Gunners.