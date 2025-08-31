Tabla de posiciones de la Premier League: Liverpool sigue imparable, City recibe duro golpe y el equipo que no puede ganar

Por otro lado, en un resultado inesperado, <b>Brighton </b>sorprendió al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/guardiola-manchester-city-brighton-partido-premier-league-video-goles-OD27176585" target="_blank">Manchester City al ganar 2-1</a></b>. La derrota deja a los Citizens deja un mal sabor de boca, ya que solo han podido ganar uno de las primeras tres fechas. Ahora, el equipo de Pep Guardiola ocupa la decimosegunda posición con 3 puntos.Además, <b>West Ham </b>logró una importante victoria, goleando 3-0 al <b>Nottingham Forest</b>. Este triunfo deja a los Hammers en el puesto 16, con 3 unidades, mientras que Forest, a pesar de la derrota, se queda en el puesto 9 con 4.En la parte superior de la tabla, <b>Liverpool </b>lidera de manera solitaria con 9 puntos, seguido de <b>Chelsea</b>, que con 7 puntos también mantiene un buen arranque. <b>Arsenal </b>y <b>Tottenham </b>están en la pelea por los primeros lugares, con 6 puntos, aunque los Spurs tienen una diferencia de goles inferior a los Gunners.