¿Otro caso como el de Cristiano? Ten Hag se hartó y le prohibió entrar al Manchester United: Tiene que pedir perdón

“ Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento. No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado”, fueron las duras palabras de Ten Hag en conferencia de prensa.

Jadon Sancho no será reintegrado de nuevo a la primera escuadra si no pide perdón al técnico, esto debido a unas polémicas declaraciones que dejó. En Inglaterra informan que el futbolista no piensa pedir disculpas.

A lo que Sancho respondió que estaba siendo: “chivo expiatorio” y acusando al neerlandés de mentir fueron el detonante de la situación. “Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que las personas digan cosas que son completamente falsas. Me he forzado a mi mismo a entrenar muy bien esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cuál no es justo”.

Mail Sport reveló que la tensión venía de antes con un Sancho que solía llegar tarde a los entrenamientos y no cumplía con los estándares exigidos por el entrenador.