Uruguay estrenó las tarjetas digitales: el invento que parece un celular y divide al fútbol

El fútbol uruguayo dio un salto histórico hacia la digitalización al convertirse en el pionero regional en el uso de tarjetas electrónicas, un dispositivo tecnológico diseñado para jubilar de forma definitiva a las tradicionales cartulinas físicas de plástico amarillas y rojas.

El estreno oficial de este sistema se concretó ayer en Montevideo durante el partido en el que Nacional derrotó 3-0 a Rentistas por los octavos de final de la Copa Uruguay, capturando de inmediato la atención del arbitraje internacional.



El árbitro principal del encuentro, Eduardo Varela, fue el encargado de inaugurar esta herramienta que rompe con décadas de tradición estética en las canchas de juego. En lugar de meter la mano en sus bolsillos para extraer los cartones tradicionales, el juez manejó un dispositivo electrónico portátil, de tamaño similar al de un celular, equipado con potentes luces LED. Al presionar los comandos físicos integrados, la pantalla se encendía por completo con el color de la infracción correspondiente para notificárselo visualmente a los futbolistas y a los espectadores. La gran ventaja competitiva de este aparato radica en su interconexión en tiempo real con el sistema COMET, el software oficial que gestiona de forma centralizada todas las competencias de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Esto significa que cada vez que el colegiado activa una amonestación o una expulsión en el campo, el dato impacta de inmediato en la base digital de la liga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El avance suprime el viejo proceso donde el réferi debía anotar los dorsales con lápiz y papel para luego redactar un acta manual al finalizar el juego.

⚽🇺🇾 | ¡URUGUAY ESTRENÓ LAS TARJETAS VIRTUALES!Los árbitros comenzaron a probar un dispositivo electrónico que reemplaza las tradicionales tarjetas amarillas y rojas. https://t.co/1Xi3Ds9iB0 — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 16, 2026

Más allá de la disciplina reglamentaria, el dispositivo funciona como una bitácora digital interactiva de control total para la terna arbitral. A través de sus interfaces simplificadas, los jueces pueden registrar goles, cronometrar los cambios de jugadores y validar las tandas de penales en vivo. Toda la información fluye directo a los servidores de la federación, lo que permite automatizar las estadísticas oficiales de los torneos, reducir el margen de error humano en las actas y agilizar la aplicación de sanciones por parte de los tribunales de disciplina. Sin embargo, el debut oficial de la tecnología también desató intensos debates y dejó en evidencia importantes desafíos técnicos que la AUF debe resolver a corto plazo. La principal queja de los aficionados, futbolistas y cadenas de televisión apuntó a la baja visibilidad de las pantallas electrónicas bajo las luces del estadio. En varias acciones del encuentro, resultó sumamente complicado distinguir si el color proyectado por el dispositivo era amarillo o rojo, un factor crítico que le resta claridad a la transmisión y a la dinámica natural del espectáculo.