Así fue la insólita expulsión de Nahuel Guzmán tras empujar al árbitro Iván Barton

Nahuel Guzmán volvió a quedar en el centro de la polémica durante la Leagues Cup 2026. El arquero argentino de Tigres fue expulsado por el árbitro salvadoreño Iván Barton luego de un contacto físico ocurrido en los últimos minutos del partido ante Vancouver Whitecaps, disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León. La acción se produjo cuando Tigres intentaba reanudar rápidamente el encuentro. Guzmán tenía el balón en sus manos y se disponía a llevarlo hacia el centro de la cancha, pero Barton intervino para controlar la situación.

En medio de la jugada, el guardameta argentino extendió uno de sus brazos y terminó empujando al árbitro salvadoreño. Barton no dudó: detuvo el partido y le mostró la tarjeta roja directa a Guzmán por la acción. El portero de Tigres intentó explicar lo sucedido y señaló que no se había percatado de que la persona con la que tuvo el contacto era el árbitro. Sin embargo, Barton mantuvo firme su decisión y ordenó la salida del argentino del terreno de juego.

La expulsión de Guzmán no fue la única que sufrió el conjunto mexicano. Previamente, Diego Laínez también había visto la tarjeta roja después de reclamarle al árbitro salvadoreño. De esta manera, Tigres terminó el encuentro con apenas nueve jugadores, en un partido que se complicó especialmente en su tramo final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar de jugar en inferioridad numérica, Tigres logró rescatar el empate 1-1 ante Vancouver Whitecaps durante los 90 minutos. El conjunto mexicano tuvo que definir el encuentro desde el punto penal y se impuso 5-4 en la tanda.