Así fue la insólita expulsión de Nahuel Guzmán tras empujar al árbitro Iván Barton

Nahuel Guzmán volvió a quedar en el centro de la polémica durante la Leagues Cup 2026. El arquero argentino de Tigres fue expulsado por el árbitro salvadoreño Iván Barton luego de un contacto físico ocurrido en los últimos minutos del partido ante Vancouver Whitecaps, disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León.
La acción se produjo cuando Tigres intentaba reanudar rápidamente el encuentro. Guzmán tenía el balón en sus manos y se disponía a llevarlo hacia el centro de la cancha, pero Barton intervino para controlar la situación.
En medio de la jugada, el guardameta argentino extendió uno de sus brazos y terminó empujando al árbitro salvadoreño. Barton no dudó: detuvo el partido y le mostró la tarjeta roja directa a Guzmán por la acción.
El portero de Tigres intentó explicar lo sucedido y señaló que no se había percatado de que la persona con la que tuvo el contacto era el árbitro. Sin embargo, Barton mantuvo firme su decisión y ordenó la salida del argentino del terreno de juego.
La expulsión de Guzmán no fue la única que sufrió el conjunto mexicano. Previamente, Diego Laínez también había visto la tarjeta roja después de reclamarle al árbitro salvadoreño. De esta manera, Tigres terminó el encuentro con apenas nueve jugadores, en un partido que se complicó especialmente en su tramo final.
A pesar de jugar en inferioridad numérica, Tigres logró rescatar el empate 1-1 ante Vancouver Whitecaps durante los 90 minutos. El conjunto mexicano tuvo que definir el encuentro desde el punto penal y se impuso 5-4 en la tanda.
Con este resultado, el conjunto mexicano llegó a seis puntos y quedó en el cuarto puesto entre los equipos de la Liga MX, ocupando por ahora uno de los lugares que otorgan el boleto a los cuartos de final.
El conjunto regiomontano, sin embargo, todavía deberá esperar los resultados de Toluca y Monterrey en esta tercera jornada para saber si consigue avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup.