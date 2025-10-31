Xabi Alonso rompe el silencio tras el escándalo de Vinicius en el Clásico y sorprende: "Desde el miércoles se cerró el tema..."

<b>Xabi Alonso</b>, técnico del <b>Real Madrid</b>, valoró de forma positiva la petición de perdón de <b>Vinícius Júnior </b>por su comportamiento al ser sustituido en el Clásico, con unas palabras "desde el corazón" en el vestuario que le dejaron "muy satisfecho", y dijo que no habrá "ninguna represalia"."El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con la plantilla y Vini estuvo muy bien, impecable. Habló desde el corazón con sinceridad y yo quedé muy satisfecho. Para mí, desde ese momento, el asunto quedó zanjado", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Valencia.