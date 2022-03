$!Xavi Hernández revela lo que hizo con Messi luego de que Real Madrid eliminó al PSG: “Nos pasa también a nosotros”

Estaba claro que en la conferencia de prensa de Xavi Hernández se iba a hablar de la remontada del Real Madrid contra el PSG. El DT catalán comentó y reveló lo que hizo con Messi.

Xavi también analizó el duelo contra Osasuna del domingo y dio una sorpresiva declaración sobre Ronald Araújo: “No es de la casa y le cuesta con la pelota”.

Donnarumma rompe el silencio y envía dura carta luego de su error contra Real Madrid

“No me había planteado que hable con Puyol o Mascherano. Desde dentro le podemos ayudar. Es el futbolista que más ha mejorado desde que estamos, sobre todo con balón. Ha mejorado muchísimo. Hace cambios de juego tremendos, divide. No siempre se encuentra la mejor solución porque no lo había entrenado y no es de la casa sino que vino fichado por el Barça B. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros”.