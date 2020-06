Alfredo Hawit anuncia su vuelta a Honduras: “Mi sentencia es tiempo cumplido, hemos sido buenas personas”

En un audio, el expresidente de Fenafuth y Concacaf, Alfredo Hawit, quien fue sentenciado en Estados Unidos a dos años de libertad supervisada, emitió un mensaje a sus más cercanos que se ha filtrado en los medios, en el que cuenta su experiencia vivida.

Muy lúcido y con el ánimo por arriba, el hombre que una vez tuvo en su poder el fútbol de la región, expresó que lamentó no haber informado antes de la decisión pero ahora es un hombre libre y Dios lo ha sacado del agujero en el que cayó junto al extinto presidente Callejas.

“Bueno amigos, familia y hermanos; ya ahora estoy un poco más descongestionado porque tengo que seguir haciendo unos trámites para Nueva York, pero ya todo está listo, ya mi familia está buscando vuelos. Les agradezco el apoyo a todos ustedes y lamento no haberles avisado ya que esta es una sentencia extraordinaria que solo Dios la preparó. Es la primera y creo que será la única porque Diosito tenía todo listo”, inició diciendo en el audio.

Alfredo Hawit fue excluido del fútbol por la FIFA tras confirmar los actos de corrupción que llevaron a su caída así como la de muchos en Latinoamérica y ahora buscará emprender una nueva vida en el país, ya que anuncia su vuelta en los próximos días.

“Ya mi sentencia es tiempo cumplido, con libertad de dos años en Honduras y no importa lo que la prensa ponga, lo que la gente diga. Hemos sido buenas personas y vamos a hablar de eso después. Les agradezco a toditos, porque no voy a tener tiempo de hacerlo a todos. Solamente quiero decirles que sigamos orando, que sigamos cuidándonos porque la situación no es buena en ninguna parte del mundo. Lo importante es que nos cuidemos y tengamos esa relación, que compartamos cuando llegue a Honduras”, explica el ex presidente de Fenafuth.

El hondureño fue capturado en Zurich, Suiza cuando asistía a una reunión de la FIFA junto a muchas personalidades, acusadas por Estados Unidos, de recibir sobornos para favorecer a compañías que tenían derechos de televisión de los partidos de selecciones nacionales.

“Voy a tener que cambiar de teléfono, pero por ahora todavía podemos hacerlo. Les agradezco y la gloria no es mía, es de Dios. Bendito sea mi señor que ya soy un hombre libre, pronto en mi país, bendiciones a todos y los amo”, afirmó Hawit que está ansioso de volver al país.