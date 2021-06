Aficionado que invadió el Honduras-México: "Me detuvieron, pero valió la pena; Maynor es mi ídolo"

Durante el encuentro amistoso entre Honduras y México, que finalizó con un empate sin goles, un joven aficionado de la Selección Nacional saltó de la gradería e ingreso al campo del Mercedes Benz de Atlanta, con la finalidad de tomarse una fotografía con el capitán del equipo de la H, Maynor Figueroa, quien es su ídolo.



Antes de que el aficionado abrazara al capitán catracho en el campo, fue detenido por un elemento de seguridad que lo lanzó contra el piso, no obstante, Figueroa y otros jugadores intervinieron para que al joven no se le tratara mal.





A raíz de que Diario Diez publicara una nota donde manifestaba el deseo de Maynor por encontrar al joven para regalarle la camiseta, este finalmente logró contactarle y hasta le prometió llevarle a Houston para compartir un día junto a él.



El cipote es Denis Imanol Romero, 17 años, originario de Olancho, quien vive hace seis años y medio en North Carolina, lugar desde donde se trasladó para ver el encuentro de H contra México en Atlanta.

El olanchano Denis Romero estuvo detenido por 6 horas por su acto realizado en el Honduras-México. En la entrevista, y al momento de preguntarle cuál fue la razón principal que lo motivó a entrar al campo de juego él dijo: "Estaba jugando la Selección de Honduras y era mi primera vez que iba a un estadio, me dieron ganas de pedirle la camiseta a mi ídolo, Maynor Figueroa", contó Denis.



El joven relató que en el momento que fue capturado y lanzado al piso, Maynor se acercó y le dijo que "estuviera calmado que todo iba estar bien", también mencionó que el capitán trató de ayudar cuando el de seguridad lo tacleó.

"Luego de la captura, me sacaron del estadio y me tuvieron retenido por 6 horas, pero estoy bien gracias a Dios. Mi primo, con quien fui a ver el partido y es mayor de edad, me sacó, pero la policía solicitaba que un adulto pasará por mí. Al final, valió la pena, él y yo nos fuimos felices después del encuentro", continuó contando Romero.



Por otra parte, en el momento de estar concluyendo esta entrevista entró una llamada, y era nada más y nada menos que del propio Maynor Figueroa, quien le encontró mediante a la publicación de DIEZ.



Denis manifestó que, fue un agrado que el legendario jugador catracho lo llamara y manifestó que el capitán le dijo que le gustaría conocerlo personalmente y que le regalaría su uniforme, cosa que sucederá en los próximos días.