Fabián Coito no descarta a Romell Quioto, pero sería sustituido si no aprueba exámenes médicos

El entrenador de la Selección de Honduras Fabián Coito dejó abierta la posibilidad de contar con Romell Quioto para la triple ventana de la fecha FIFA para los juegos de octubre ante Costa Rica, México y Jamaica.

El ariete catracho reportó molestias físicas tras su gran noche ante Atlanta United marcando un doblete, sin embargo, se conoció que siempre se integraría a la convocatoria de la Bicolor.

Este domingo, el técnico sudamericano dejó en manifiesto en el programa Cinco Deportivo que no lo descarta y que esperarían nueva evaluaciones médicas del doctor de la selección para tomar una decisión y conocer si podrá o no contar con sus servicios.

"Lo más importante serán los exámenes cuando llegue a Honduras y de ahí ver la entidad de la lesión que tuvo ayer, todavía no tenemos nada definido; solo la preocupación para saber si contamos con Romell para los tres partidos; pero todavía no está descartado, de ninguna manera para estos partidos", dijo Fabián Coito durante la entrevista en directo.

El artillero de 30 años estaría arribando a San Pedro Sula este domingo por la tarde y de inmediato sería tratado para conocer su estado de sanidad. Eso sí, Coito tiene en claro que si los exámenes no arrojan detalles positivos, ya tendría su plan B.

"Si Romell Quioto estará descartado, inmediatamente deberá iniciar su recuperación, pero si existe la posibilidad de contar con él, por supuesto vamos a extremar las posibilidades para que juegue", reveló.

Y agregó que "primero vamos a examinar, no es recaída porque fue en la otra pierna, lo más prudente será esperar a que llegue para evaluarlo y tomar una decisión; por supuesto tenemos la posibilidad de incorporar otro futbolista en caso de no contar con él para ningún partido porque tenemos una reserva para jugadores del exterior y no hay ningún problema con los nacionales".

CASO DE ANTONY LOZANO

Finalmente, dejó en claro que la ausencia del delantero hondureño Antony Lozano en esta nueva convocatoria no se trató de un castigo por irse de fiesta, sino por una lesión que atraviesa el futbolista y que no le permite desarrollarse en el cien por ciento de su plenitud.