Choco Lozano es optimista con Honduras: "Vamos a intentar dar todo para conseguir ese objetivo de ir a un Mundial"

Antony Rubén Lozano Colón es uno de los 26 convocados por el "Bolillo" Gómez de cara a los partidos trascendentales de la selección de Honduras contra Panamá y Costa Rica.

¿Cómo crees que le vaya a Honduras contra Panamá este viernes en el estadio Olímpico?



El "Choco" viene de jugar sus mejores partidos con el Cádiz y fue contactado hasta la concentración de la Bicolor por el programa 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca para hablar de su actualidad.



Lozano es optimista con Honduras de cara a conseguir el boleto para la Copa del Mundo a pesar de la escuadra catracha se ubica en último lugar de la tabla de posiciones con 2 puntos.





"Al final son viajes de muchas horas, pero con mucha ilusión de venir aquí vestir la camisa de tu selección, de tu país y vamos a intentar dar todo para conseguir ese objetivo, ese sueño, de ir a un Mundial", fue lo que dijo el hondureño antes de los duelos eliminatorios.



Dentro de la entrevista también fue consultado por su hat-trick ante el Villarreal, Choco Lozano ya firmó su mejor temporada, pero asegura "Tenemos que dar un paso adelante, con lo del año pasado no nos va a dar".

Hat-trick y no ganar el partido: "Nunca me había pasado en España. Siempre te quedas con la espinita clavada de que el equipo no haya podido ganar. Eso es lo importante y más en la posición en la que estamos nosotros, que necesitamos ganar para conseguir el objetivo de la salvación".



Año difícil: "Sabíamos que el segundo año iba a ser más complicado. El primer año vienes con la dinámica de haber ascendido, de haber subido a Primera y ese impulso te da para sacar ese extra en muchos partidos, que es lo que nos está faltando este año. Hemos terminado perdiendo partidos que eran muy complicados de perder, esto es Primera División, es complicado. Tenemos que ser conscientes de que esto es largo, aún queda mucho".



Jugar en banda: "Este año comencé jugando por la izquierda para darle más profundidad, es algo que me pidió el míster. Somos un equipo que defiende muy atrás. Cuando me pone por ahí es para tener más espacio y campo para poder correr. Nosotros solemos llegar mucho por banda y buscar el centro. Eso es algo que queda evidenciado en los partidos y lo que él busca".

"El equipo está intentando jugar mejor. A tramos del partido el equipo intenta jugar más la pelota, el año pasado era totalmente diferente. Tenemos que dar un paso adelante, con lo del año pasado no nos va a dar. Tenemos que buscar algo diferente y el equipo sabe jugar. Futbolistas como Álex Fernández, que juega muy bien a la pelota", cerró el hondureño.