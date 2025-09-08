Amado Guevara, tajante sobre el partido de Honduras: “El error más grande sería subestimar a Nicaragua”

<b>Amado Guevara</b>, referente histórico del fútbol hondureño, analizó a fondo el partido que la Selección Nacional disputará frente a <b>Nicaragua </b>bajo el mando de <b>Reinaldo Rueda.</b> En su visión, <b>Honduras </b>debe cambiar el chip respecto al debut contra <b>Haití </b>y adaptarse a un rival con características distintas, sin caer en el error de subestimarlo.El ex capitán de la Bicolor fue enfático en que los nicaragüenses son una selección ordenada, bien trabajada y con jugadores que atraviesan un buen momento, lo que obliga a <b>Honduras </b>a mantener respeto y seriedad en el juego. Guevara subrayó que, aunque la historia favorece ampliamente a la H, el presente es diferente y los catrachos deben demostrar fortaleza en casa.