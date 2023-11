Emilio Izaguirre analiza el Honduras-México: Lanza pronóstico y habla sobre la polémica de Quioto: “Son 11 contra 11”

ENTREVISTA CON EMILIO IZAGUIRRE

¿Su opinión sobre el juego Honduras-México?

¿Qué le puedo decir yo? Se me engrifa la piel, México es un rival que gané el primer partido que jugué en 2007 en la Copa Oro, le ganamos 2-1 con un centro mío, no por el centro sino por el gane, el momento que viví, que cometí un penal en el primer tiempo y todos los mayores me dijeron que ‘cuidadito te asustas’, todo eso se me quedó y yo salí en el segundo tiempo con hambre, con ganas de meterle porque tenía el respaldo. Iván Guerrero se me acercó y me dijo ‘aquí, este es tu partido, el segundo tiempo’. Desde ahí quedé convencido que uno se puede levantar de cualquier error y contra quien sea.

Estaban Cuauhtémoc Blanco, que salió expulsado, jugadorazos de México que uno admiraba, Pável Pardo, Carlos Salcido. Ese fue un partido emocionante. Luego los que vivimos el 3-1 en San Pedro Sula y luego el Aztecazo, momentos inolvidables los que viví contra México, se me engrifa la piel solo saber el Aztecazo, lo que vivimos nosotros ahí fue una bendición muy grande que nunca se me olvidará, viendo a todos los que estábamos en la delegación, jugadores y cuerpo técnico llorando, una alegría que ni todo el dinero del mundo compraba.

Ojalá que los muchachos logren ese objetivo, yo les digo que se puede si ellos están convencidos, con ganas de no bajarse y de meter, correr, son 11 contra 11, si ellos van con esa hambre yo se que les puede salir bien las cosas.

- ¿Cómo se encaraba un partido de esos cuando estaba usted y cómo cree que lo va a encarar Honduras ahora?

Nosotros lo encarábamos con personalidad, con esos que ponen las gallinas, pero los meros meros. Con una personalidad que Giovani dos Santos podría estar en el Tottenham o en el Barcelona y yo me le iba a ir con todo, iba a correr más que él, le iba a meter más que él y no iba a fallar pases, iba bien concentrado. Recuerdo que el primer partido contra México me tocaba marcar a Omar Bravo de Chivas o a Nery Castillo que eran jugadores de mucha trayectoria, mucho nombre y yo era un niño de 20 años.

Aprendí esto, que no tenía que tenerle miedo a nadie, tenía que tener personalidad, estábamos a 80 mil o 70 mil personas en el estadio de Nueva York e igual en el Azteca. Yo creo que el profesor Rueda está convencido de este grupo y estamos convencidos de que hay mucha calidad. El momento se vio en los (últimos) partidos, formar un equipo sólido y cuando ya lo consigan van a ser un equipo que van a dar pelea contra quien sea, lo pueden dar contra México corriendo todos, organizados, defendiendo y atacando todos, con personalidad cuando la tengamos (la pelota), no es que metámonos atrás, es ir a jugarles. El ‘loco Rambo’ decía: ‘aquí venimos a ganar, déjenme una y la meto al 7’. Pavón decía: ‘tírame un centro en punto penal y yo la ganó y la meto’, y Costly igual. Amado decía: ‘dénmela a mi en el medio del campo que no me la quitan’. ‘Muma’ y Maynor decían: ‘el delantero que está aquí lo parto’.