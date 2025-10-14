¿Le sorprendió el nivel de Honduras? Todo lo que dijo el técnico de Haití tras sufrir goleada en el Estadio Nacional

Sobre la intensidad que mostró la Bicolor en el terreno juego fue consultado el técnico de <b>Haití</b>, <b>Sébastien Migné</b>, tras finalizar el compromiso, y aseguró que no le sorprendió el nivel de su rival."No estoy sorprendido porque sabíamos que para ir al Mundial teníamos que afrontar un combate muy alto contra Honduras, pero me quedo con la segunda parte, jugamos muy buenos 45 minutos, aunque no ha sido suficiente", declaró el seleccionador, que estuvo acompañado durante la rueda de prensa con su traductor.<b>Migné </b>declaró que no ha sido el mejor partido de <b>Honduras </b>previo a lo que había visto. "Sabemos que es un buen equipo, venía de ser semifinalista en la Copa Oro, en el partido contra nosotros de local salimos satisfechos con el resultado (0-0), pero esta noche hemos aprendido una lección. Contra Costa Rica (en San José) también hemos aprendido mucho. Vamos a trabajar durante estas tres semanas para saber el rendimiento de mi equipo", explicó.