¿Le sorprendió el nivel de Honduras? Todo lo que dijo el técnico de Haití tras sufrir goleada en el Estadio Nacional

Honduras derrotó a Haití en el Estadio Nacional con tres goles en el primer tiempo (3-0) para recuperar el liderato del Grupo C y seguir soñando con la clasificación al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Reinaldo Rueda venía de firmar un amargo empate ante Costa Rica en San Pedro Sula y necesitaba revertir la situación frente a un cuadro caribeño que se vio ampliamente superado durante los primeros 45 minutos.

Sobre la intensidad que mostró la Bicolor en el terreno juego fue consultado el técnico de Haití, Sébastien Migné, tras finalizar el compromiso, y aseguró que no le sorprendió el nivel de su rival. "No estoy sorprendido porque sabíamos que para ir al Mundial teníamos que afrontar un combate muy alto contra Honduras, pero me quedo con la segunda parte, jugamos muy buenos 45 minutos, aunque no ha sido suficiente", declaró el seleccionador, que estuvo acompañado durante la rueda de prensa con su traductor. Migné declaró que no ha sido el mejor partido de Honduras previo a lo que había visto. "Sabemos que es un buen equipo, venía de ser semifinalista en la Copa Oro, en el partido contra nosotros de local salimos satisfechos con el resultado (0-0), pero esta noche hemos aprendido una lección. Contra Costa Rica (en San José) también hemos aprendido mucho. Vamos a trabajar durante estas tres semanas para saber el rendimiento de mi equipo", explicó.