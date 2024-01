¿Se ve convocado para el Honduras-Costa Rica? Javier Arriaga: “Hace dos años lo miraba por la tele cuando estaba en segunda división”

El lateral izquierdo charló con los medios antes de su viaje a suelo estadounidense reveló el jugador que admiraba cuando miraba los partidos de Honduras por la TV.

- DECLARACIONES DE ARRIAGA -

En la convocatoria: “Agradecido con el profesor, que nos tomó en cuenta por esta gran oportunidad gran oportunidad que nos da. Ahora dar lo mejor cada quién y agradecido siempre”.

Es un gran paso: “Todo a su tiempo, hay que tener paciencia, siempre agradecerle al profesor por la gran oportunidad y aprovecharla”.

¿Se ve titular? “No sé, me siento titular y vamos a aprovechar la oportunidad que nos da”.

¿Cómo se siente con este desafío? “He tratado de hacer las cosas de la mejor manera, es un premio para el esfuerzo de los que están aquí, agradecido por la oportunidad”.

El mejor momento con La H: “He tomado las cosas con mucha calma, mucha paciencia, siempre he dicho que para mí estar en la Selección es lo más bonito para cada uno”.

¿Habló con Rueda? “Ahorita no, porque no está con nosotros, pero sí cuando nos ha llamado a convocatoria me ha dicho que siga progresando al ataque y que siga defendiendo bien”.

Pocas opciones en laterales: “No he hay muchos laterales izquierdos, es una linda oportunidad y hay que aprovecharla”.

Posibilidades ante Costa Rica: “Tomando las cosas con calma, creo que sí, sería un bonito reto para mí y siempre dando lo mejor”.