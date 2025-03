Quioto no amaga en su regreso con Honduras y revela cómo fue su convocatoria: “vengo a cumplir el sueño de millones”

Romell Quioto fue la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección de Honduras para encarar el repechaje rumbo a Copa Oro 2025. No obstante, antes de que su nombre apareciera en este listado, “El Romántico” no apareció por casi 15 meses.

Anteriormente pidió perdón, ahora vuelve donde siempre ha sido feliz

En la vida cuando uno comete errores es importante reconocerlos, sabía que en cualquier momento se me iba a tomar en cuenta porque sabía que estaba haciendo las cosas bien.

¿Cómo fue la conversación con Reinaldo Rueda para volver a la Selección Nacional?

Estaba en el mueble de la casa y recibí la llamada, pero en Arabia Saudita las llamadas por WhatsApp no funcionan, era raro porque el profesor me llamó, lo llamé por Facetime, ahí me preguntó cómo me sentía, si estaba listo para volver, le dije que me sentía bien, con salud.

¿Qué decirle al pueblo hondureño?

Que estamos listos, agradecerle a todo el pueblo hondureño, muchas personas estaban pidiendo mi regreso, voy a tomarlo esto con mucha responsabilidad y hacer las cosas bien.

Los resultados no se han dado, ¿cómo confiar ante la adversidad?

Hay que estar tranquilos, sabemos que es normal que cuando los resultados no se dan nos preocupamos hasta los jugadores, la única manera de sacar esto es trabajando.